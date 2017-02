Víctor Valdés, processat per haver falsejat títols nàutics

La secció cinquena de l' Audiència Provincial de València ha confirmat el processament d'11 persones, entre elles el futbolista Víctor Valdés i l'actor Óscar Jaenada, per haver falsejat títols nàutics.

Segons consta en una interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'agència EFE, tots dos estan processats per un suposat delicte de falsedat documental i grup organitzat com a conseqüència d'una operació de la Guàrdia Civil desenvolupada a principis del 2012, en què es van produir diverses detencions.

Els investigats van obtenir, presumptament, el títol de patró de iot sense haver-se presentat a l'examen, en una prova en la qual van ser suplantats per altres persones mitjançant documents d'identitat falsificats. Altres processats van fer l'examen amb un auricular, a través del qual se'ls facilitaven les respostes, segons sospiten els investigadors.

La secció cinquena de l'Audiència de València ha rebutjat el recurs d'apel·lació presentat per 11 processats contra la transformació de les diligències prèvies en procediment abreujat.

Els recurrents, segons detalla la sala en el seu acte, pertanyen majoritàriament al grup que la magistrada instructora defineix com a "suplantats", perquè van ser altres els que es van presentar en el seu nom a les proves.

Respecte a les al·legacions dels recurrents, que afirmen que no van intervenir en la falsedat dels documents, que no van pagar per fer-ho i que no es van presentar a l'examen; els magistrats recorden que "el delicte que s'investiga no és dels anomenats 'de pròpia mà', és a dir, que no cal fer personalment i directament l'acció, en aquest cas la falsificació".

"El Tribunal Suprem és constant a l'hora d'assenyalar que hi ha la coautoria per cooperació necessària, com seria el cas, en què el titular del document facilita la seva fotografia i dades per a la falsificació, incorporant el document al tràfic jurídic", afegeixen.

En això és en el que s'ha basat la instructora per seguir endavant amb el procés contra els "suplantats", perquè "d'alguna manera van facilitar les seves dades i els seus documents per a l'obtenció dels títols de nàutica", ha conclòs la sala.