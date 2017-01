A punt de concretar-se l’adeu de Demichelis

Des que el tècnic Quique Sánchez Flores va verbalitzar a finals de desembre que “ Martín Demichelis escollirà un altre camí” en el mercat d’hivern, les hores de vinculació entre el defensa argentí i l’Espanyol es van esgotant. La sortida del central és imminent -fa dies que té permís per no entrenar-se mentre negocia un nou acord- i només queda per definir quina serà la seva destinació: una oferta per jugar a la Major League Soccer dels Estats Units sembla la millor opció, perquè el jugador no està interessat a tornar al seu país, on se l’ha relacionat amb el River Plate.

En qualsevol cas, és segur que marxarà i que el club deixarà de pagar una de les fitxes més altes de la plantilla. Demichelis, de fet, ha renunciat a mig any de contracte i només cobrarà el salari que li correspon fins al gener. El seu adeu, però, tampoc permetrà fer cap fitxatge ara perquè la massa salarial encara necessitaria que sortís algú més -els més ben situats són Caicedo i Diop- per valorar alguna entrada.

Demichelis, de qui parlen meravelles a la Ciutat Esportiva malgrat el poc pes que ha tingut per a Quique, deixarà l’Espanyol després d’una discreta aportació de només 98 minuts en dos partits consecutius a l’octubre, contra l’Eibar i el Betis. El seu fluix estat de forma inicial i les interrupcions per viatjar amb la seva selecció han sigut determinants per distanciar-lo del tècnic.