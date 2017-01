De les Tres Bessones a la samarreta de Colom: cinc polèmiques que han indignat l'Espanyol

L'Espanyol ha mostrat la seva indignació per l'última campanya de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Feta amb la col·laboració del Barça, porta per lema "Si estimes el Barça, estimes Catalunya". Aquest, però, no és el primer cop que el club periquito mostra el seu malestar per una polèmica amb les institucions públiques i el club blaugrana com a protagonistes.

"Catalunya és Ronaldinho"

L'octubre del 2007, el departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria per a la Immigració, va editar un DVD que amb el títol de "Catalonia. Terra de tots. Les tres bessones a la Catalunya real". L'objectiu d'aquesta campanya era explicar als nens el caràcter de terra d'acollida que Catalunya té per a les persones que arriben a casa nostra. La intenció era repartir unes 10.000 còpies del vídeo a 3.000 escoles i a 79 centres de recursos pedagògics i entitats de suport als immigrants. En el vídeo es veu com les Tres Bessones, acompanyades d'un grup de nens de diferents ètnies, expliquen breument què és Catalunya. Una d'elles diu que Catalunya és "el Barça" i un dels nens hi afegeix: "I Ronaldinho". Dani Sánchez Llibre, llavors president de l'Espanyol, va esclatar contra la campanya i des de la conselleria d'Educació es va admetre l'errada, i van prometre que farien un nou vídeo incloent-hi referències a altres entitats esportives del país.

Un text que menyspreava l'afició perica

540x306 Activitat del portal Edu365.cat Activitat del portal Edu365.cat

El març de 2016, l'Espanyol va aconseguir que el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya retirés un text que menyspreava l'entitat periquita. En una activitat de reforç de vocabulari (Muds de mots) per als estudiants d'ESO inclosa al portal educatiu Edu365, apareixia un fragment de la novel·la 'Una troca embolicada', d'Agustí Alcoverro, que, tret de context, des del club blanc-i-blau s'ha interpretat com una falta de respecte. "És un fet desafortunat i ja hem procedit a despenjar els materials de la web. Certament, hi havia una sèrie d'adjectius positius associats al Barça i no a l'Espanyol", van comentar llavors a l'ARA des d'Ensenyament.

Trias: "Seria una desgràcia tenir un gendre perico"

El juliol de 2011, el llavors alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va haver de demanar disculpes públiques per un comentari seu que apareixia en un documental que es va difondre per internet (fet per la productora Igluuu), en el qual comentava en un to distès que "seria una desgràcia tenir un gendre perico". L'alcalde va haver d'enviar una carta de disculpes al president de l'Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, en la qual li deia que es tracta "d'una conversa amb un amic en to distès, distreta i de broma, que fora de context i de la forma que s’ha donat a conèixer, naturalment ha pogut molestar els aficionats de l’Espanyol".

Colom, vestit de blaugrana

540x306 Cristòfor Colom, vestit amb la samarreta del Barça / NIKE Cristòfor Colom, vestit amb la samarreta del Barça / NIKE

El monument a Cristòfor Colom, ubicat entre la Rambla i el port de Barcelona, van trobar que el 22 de maig de 2013 anava vestit amb els colors blaugranes. La marca esportiva que vesteix el Barça, Nike, va escollir l'estàtua en honor al descobridor d'Amèrica per presentar les noves equipacions del Barça per a la temporada 2013-2014 i la imatge ha sorprès els que passejaven pel centre de la capital catalana. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, va autoritzar l’empresa Media Planning Group, SA a dur a terme aquesta acció publicitària. D’acord amb el conveni signat entre les dues parts, l’empresa –contractada per Nike per a la gestió, contractació, muntatge i desmuntatge de les accions autoritzades– va abonar a l’Institut de Paisatge Urbà un import de 94.100 euros més l’impost sobre el valor afegit (IVA), corresponent a la reparació per l’impacte paisatgístic ocasionat per l’ús excepcional autoritzat. Aquest import, segons va anunciar el consistori barceloní, es va destinar íntegrament a projectes socials de la ciutat. El llavors president de l'Espanyol, Joan Collet, va explicar a 'El món a RAC1' que preguntaria a l'Ajuntament de Barcelona què costa posar una samarreta al monument de Rafael Casanova, en resposta a la polèmica arran de la campanya de Nike.

La Supercopa de Catalunya i la "falta de respecte" del Barça

Des de fa ja un grapat d'anys, el Barça juga la Copa Catalunya amb el filial o bé amb una barreja de jugadors suplents del primer equip i del B, al·legant que el calendari està molt atapeït. La Federació Catalana de Futbol, el 2012, va intentar salvar la competició decidint que Barça i Espanyol juguessin una competició paral·lela, la Supercopa de Catalunya, que es disputaria quan els dos clubs trobessin un forat en els respectius calendaris. Malgrat que van posar una data, el Barça finalment va anunciar que hi aniria amb el filial, fet que va indignar els directius periquitos.

Joan Collet, conseller delegat de l'Espanyol, va dir que el Barça havia " faltat al respecte" a l'Espanyol i al futbol català en voler jugar la Supercopa catalana amb el filial. Finalment, la Supercopa es va cancel·lar i no va ser fins al 2014 que es va reprendre el projecte. El 2014, el Barça va ser el campió (als penals) i el 2016, l' Espanyol va ser el guanyador del partit.