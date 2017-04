El dia que Rijkaard va trencar una banqueta de Montjuïc

“Sempre costa perdre un derbi perquè és un partit important i està clar que no hem pogut respondre a les expectatives. Ha sigut un toc d’atenció”, va assegurar Frank Rijkaard després de l’última derrota del Barça en un camp de l’Espanyol. Va ser a Montjuïc, el 13 de gener del 2007, ara fa deu anys, quan els blanc-i-blaus van assaborir per últim cop un triomf (3-1) contra l’etern rival ciutadà. En aquell partit, el tècnic holandès va arribar a trencar una de les parets laterals de la banqueta d’un cop de puny després que un error defensiu dels seus homes els hagués costat el 2-1, obra de Raúl Tamudo. A la banqueta periquita, un tècnic convertit ara en desig blaugrana: Ernesto Valverde.

Des d’aleshores, el Barça sempre ha puntuat en els nou derbis disputats com a visitant. Set han sigut a Cornellà-El Prat, un camp que encara no ha vist el seu equip sortir vencedor d’un derbi. Malgrat que sempre ha trobat una forta oposició al camp i un ambient hostil a la grada, fins ara el Barça ha sortit força benparat de les visites al renovat feu espanyolista: tres empats i quatre victòries. “Aquest any és possible, estem més a prop que altres anys d’afrontar amb garanties aquest partit”, reconeixia ahir un Quique Sánchez Flores a qui, per veterania i ambició, el Barça no l’espanta. El preparador madrileny vol capgirar la mentalitat derrotista de l’espanyolisme, i un bon resultat en aquest derbi serviria per capgirar l’altra moneda de l’estadística a Cornellà, on l’Espanyol només ha sumat el 14% dels punts disputats en els derbis en Lliga.

Adeu a l’efecte ambiental de Sarrià

La dada s’allunya força de les que es van registrar a Montjuïc i, sobretot, a Sarrià. A l’Estadi Olímpic, els 14 derbis de Lliga jugats van repartir-se de manera força desigual: 2 triomfs locals, 5 empats i 7 victòries visitants. L’efecte ambiental, menys present a Montjuïc, va perjudicar un Espanyol que, a Sarrià, havia aconseguit equilibrar força les forces amb el Barça: 21 victòries espanyolistes per 23 de blaugranes i 20 empats. L’enderrocat feu espanyolista va ser durant molts anys un malson per al Barça, que sobretot als anys 50 i 80 va patir el caliu d’un camp tancat i diferents excel·lents generacions de jugadors periquitos com la de Rafa Marañón, que va firmar 9 dianes en 14 derbis.

Amb Cornellà es vol recuperar l’essència de Sarrià. Els seus inicis, però, han coincidit amb una de les millors etapes de la història del Barça, que en Lliga només hi ha rebut dos gols i n’ha marcat 11. Messi hi ha marcat dos gols, Neymar un i Suárez encara espera estrenar-s’hi. El títol passa per Cornellà.