El futbol xinès sedueix Jonathan Soriano

Un dels millors golejadors catalans marxa a la lliga xinesa. Jonathan Soriano abandona el Red Bull Salzburg i s’incorporarà com a davanter al Pequín Guoan, club que dirigeix l’andalús José González. El davanter del Pont de Vilomara, als 31 anys, deixa l’equip austríac després de marcar-hi 120 gols en 144 partits i de guanyar quatre lligues i quatre Copes en els cinc anys i mig que hi ha jugat. De fet, només la temporada 2012/13 es va quedar sense guanyar el doblet de la lliga austríaca, de la qual va ser màxim golejador tant el 2014 com el 2015 i el 2016. “Marxa un dels millors jugadors que hem vist a Salzburg”, deia ahir el director esportiu del club, Christoph Freund.

Format a l’Espanyol, Jonathan Soriano va marxar cedit a equips com el Poli Ejido, l’Almeria i l’Albacete, abans d’acceptar fitxar pel Barça B, on seria màxim golejador de Segona amb 32 gols en 37 partits el 2011. Després va acceptar el repte del Red Bull Salzburg, on cada temporada ha trencat registres. La temporada 2013/14 fins i tot va arribar a ser màxim golejador de l’Europa League encara que el Red Bull va caure als vuitens de final. Aquesta temporada portava 12 gols en 23 partits, una xifra inferior per culpa d’una lesió.

Soriano és un dels noms que el Barça ha valorat per fitxar aquests últims anys, però la trucada mai ha arribat. “Diria que sí”, explicava Soriano a l’ARA fa dos anys. Ara passarà a cobrar un sou de 8 milions d’euros anuals fins al 2019 al principal equip de la capital xinesa, segons la premsa local. El Pequín Guoan pagarà un traspàs d’uns 15 milions d’euros al seu club d’origen, una quantitat que el situaria entre els 10 fitxatges més cars a nivell mundial per a un jugador de més de 30 anys. El Red Bull Salzburg, un club que és propietat de la marca de beguda austríaca, va pagar 700.000 euros pel català l’any 2012.

Internacional 26 cops amb la selecció espanyola en categories inferiors, Soriano mai va debutar amb l’absoluta espanyola, però sí amb la catalana. En un moment de maduresa, el golejador creu que li cal “un desafiament nou”. “Tinc 31 anys i penso que ha arribat el moment d’acceptar altra vegada un gran repte. Al final tot ha sigut molt ràpid, les negociacions amb el Guoan han durat pocs dies”, ha explicat el jugador, que el cap de setmana ja no va jugar en el triomf del Red Bull Salzburg, líder de la lliga per davant del modest Altach. En el seu últim partit, fa una setmana al camp del Ried, va acomiadar-se marcant un gol en un clar triomf per 1 a 6.

El seu nou club no guanya la lliga xinesa des de l’any 2009, i aquest serà el repte. En la primera jornada, la setmana que ve, ja els tocarà jugar contra el favorit, el Guangzhou Evergrande, entrenat per Luiz Felipe Scolari, amb jugadors com el colombià Jackson Martínez. Al Guoan compartirà davantera amb el turc Burak Yilmaz, fitxat del Galatasaray. Nous reptes per a un golejador que ha fet fortuna fora de casa.