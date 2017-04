La il·lusió del somiador contra la inèrcia d’un projecte consolidat

Uns venen d’Europa. Els altres hi volen anar. Un és un model consolidat, l’altre tot just comença un ambiciós camí. L’Espanyol afronta aquest dissabte (20.45 h, BeIN LaLiga) una prova de foc contra un Atlètic que arriba eufòric després d’haver assolit les terceres semifinals de Champions en els últims quatre anys. Amb Chen Yansheng a la llotja (el mandatari xinès va arribar ahir i també veurà in situ el derbi de dissabte vinent), el conjunt espanyolista afronta una cita que no espanta tot i la duresa del rival. Ja hi van empatar (0-0) al Calderón.

Vuit desplaçaments seguits sense perdre corroboren que l’Atlètic ha recuperat la seva millor versió. “És un equip gairebé indestructible. Han recuperat la fortalesa defensiva que els ha permès fer-se forts a Espanya i a Europa”, va avisar ahir Quique Sánchez Flores, coneixedor dels perills del rival. No preveu un partit similar al de la primera volta, ni tampoc que l’Atlètic acusi el desgast físic acumulat: els matalassers han jugat 50 partits fins ara aquest curs, 16 més que l’Espanyol (34). A més, només han tingut tres setmanes netes (amb només un partit) en tot el curs. Els blanc-i-blaus, en canvi, n’han tingut 21, tantes com duels intersetmanals ha tingut l’Atlètic. “Indiscutiblement els obligarà a canviar jugadors, però quan un equip arriba al seu nivell, els canvis amb prou feines es noten. No els afecten, i el sistema pràcticament mai canvia, ja que estan acostumats a fer-ho”, va destacar Quique, que va posar en relleu que la de l’Atlètic és una plantilla confeccionada i capacitada per jugar regularment dos partits per setmana. Des que va començar la Lliga, els madrilenys han jugat un partit cada 4,8 dies, mentre que l’Espanyol ho ha fet cada 7,2. “Nosaltres no podríem fer-ho aquest any, estem formats per jugar cada set dies”, va sincerar-se Quique.

Tot plegat passa per tenir una plantilla compensada: la columna vertebral de l’Atlètic (10 jugadors) acumula entre 3.000 i 4.000 partits. Al darrere, els segueixen vuit peces que, sense ser indiscutibles, aporten minuts de qualitat (Gameiro, Torres, Giménez, etc.), mentre que només quatre homes han sumat menys de 1.000 minuts (Tiago, Augusto o Cerci, per lesions greus). La base titular periquita es mou entre els 2.000 i els 3.000 minuts, però la principal diferència radica en el fons d’armari: nou jugadors no arriben als 1.000 minuts, i el seu pes ha sigut més aviat residual.

Malgrat avançar a una velocitat diferent, l’Espanyol espera poder sorprendre un rival que ha sumat quatre de les cinc derrotes en Lliga després de jugar un partit de Champions. Demostrar que l’Atlètic no és infal·lible seria un gran pas per volar a m velocitat.