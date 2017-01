Un punt de carbó per a un Espanyol que perdona en excés

Un punt de carbó és el que van repartir els Reis Mags a l’Espanyol en una nit freda en què ni blanc-i-blaus ni gallecs van merèixer més que l’empat (1-1), encara que els locals van poder marxar amb premi després d’errar una claríssima ocasió en l’últim minut de joc. Jurado va estavellar una falta al travesser, però Fuego, a porteria buida, no va saber rematar entre pals. En el partit que obria el 2017 a la Lliga va demostrar que els espanyolistes no se’n surten gaire bé en les estrenes d’any: no en guanyen cap des del 2008. Des d’aleshores, quatre empats i cinc derrotes que evidencien que la digestió periquita de les festes és més aviat feixuga. Ahir als homes de Quique Sánchez Flores els va faltar ambició i encert, dos ingredients que el tècnic havia escrit a la seva particular carta als Reis. Entrar tard al partit se segueix pagant amb punts que s’escapen de casa.

La fredor amb què grada i jugadors van acollir el descans resumia de manera clara el que havia sigut el primer temps, en què només Piatti, amb un xut centrat que va blocar Tyton, va ser capaç d’aconseguir trobar un remat entre els tres pals. L’Espanyol intentava carregar un cop i un altre el joc per la banda esquerra, on l’argentí i Aarón aportaven tota la profunditat que va tenir l’equip blanc-i-blau. Un factor ben controlat pel Dépor, que patia poc amb les centrades aèries d’un Espanyol que es trobava en inferioritat quan Moreno s’havia d’enfrontar a la fortalesa física dels centrals gallecs, Sidnei i Albentosa.

Una sorpresa a l’onze

Lesionat Baptistao, Quique Sánchez Flores va apostar per sorpresa per Salva Sevilla en detriment d’homes com Roca o Reyes. L’andalús va acusar la inactivitat -no era titular des de l’octubre, i contra l’Alcorcón ni havia sigut convocat- i, fins a la segona part, va aportar més lentitud que fluïdesa. A més, De Burgos Bengoetxea li va perdonar la segona groga en una dura entrada al minut 36. Tampoc va ser la millor posada en escena d’un Jurado que, lluny de ser la figura d’aquest equip, segueix pensant més en l’estètica que en la pràctica. Actuant de mitja punta, ahir va oferir detalls, però segueix sense ser el jugador determinant que s’esperava a l’estiu. A l’inici de la represa, no va saber batre Tyton després de rebre dins de l’àrea una bona assistència de Moreno.

L’Espanyol va tornar a demostrar que és un equip amb problemes a l’hora de generar joc en estàtic, però que està còmode quan té espais per córrer i desplegar-se amb certa rauxa. L’inici de la segona part ho va evidenciar: el Dépor va estirar-se i, en cedir espais, va permetre fins a tres clares ocasions que el porter polonès va salvar.

Quan l’Espanyol era qui més s’acostava al gol, però, va ser el conjunt gallec el que va trobar fortuna en un córner que Borges va rematar plàcidament. Poc hi va poder fer un Roberto a qui va agafar a contrapeu. El gol va emmudir Cornellà, però el silenci va durar ben poc. Només dos minuts després, Moreno va aprofitar una monumental errada de Sidnei dins de l’àrea per empatar. El setè gol en Lliga del perpetuenc va servir per trencar del tot un duel que va convertir-se en un estira-i-arronsa entre dos equips que van transformar l’apatia del primer temps en una successió d’alternatives sense pausa. Poc semblava pesar-li al Dépor el cansament pel partit de Copa només tres dies abans, ja que van anar creixent amb criteri al ritme dels Çolak, Andone i Gama i dominant un Espanyol mancat d’idees a qui la sort va donar l’esquena en l’errada d’un Fuego que no va evitar el carbó.