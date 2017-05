Un regal de final de curs per als aficionats de l’Espanyol

L’Espanyol va saber interpretar a Riazor tots els papers de l’auca futbolística en la victòria contra el Dépor per 1 a 2. Va començar dominant en el joc, va avançar-se al marcador, després va fer un pas enrere i va cedir la iniciativa al rival, va rebre un gol en contra i va patir durant 45 minuts. Tot plegat per acabar sumant tres punts que, si bé són estèrils de cara a la cursa per entrar a Europa, són benvinguts en un club que, com més amunt acabi a la classificació, més bonificació econòmica tindrà de part de la Lliga.

L’equip de Quique Sánchez Flores arribava a Galícia amb ganes de treure’s el mal gust de boca del derbi, en què es va quedar sense puntuar contra l’etern rival i, de passada, va veure com s’esfumaven les opcions de classificar-se per a l’Europa League. I va interpretar magníficament bé el primer acte. El tècnic no va fer concessions a l’onze titular, que tenia en els laterals Marc Navarro i Víctor Álvarez les principals novetats. A ells s’hi afegia Leo Baptistão com a referència atacant. I el brasiler, murri com ben pocs, va ser el primer gran protagonista del partit a Riazor. Més ben dit, protagonista per desgràcia d’Arribas: el central del Dépor va regalar-li una pilota a la zona de tres quarts quan era l’últim defensa, i Baptistão ho va aprofitar per inaugurar el marcador. L’Espanyol dominava i, a més a més, començava guanyant al camp d’un Deportivo que ni estava salvat matemàticament ni feia la sensació que s’hi jugués gran cosa.

Tenir la feina feta a la Lliga i jugar a casa de qui encara està pendent de no baixar té els seus avantatges, sobretot si es marca primer i el rival s’impacienta. A la Corunya porten tota la temporada amb la mosca al nas i el regal d’Arribas no va servir per calmar els ànims dels aficionats. L’Espanyol era cada cop més senyor de l’enfrontament, mentre que el Dépor estava trencat. El domini periquito va tenir, de nou, els seus fruits a la mitja hora de joc, gràcies a una bona jugada de Piatti per la banda esquerra i a una centrada enrere que va rematar amb precisió Gerard Moreno. El gol permetia reforçar el paper de Piatti com a assistent -porta 10 passades de gol a la Lliga- i la de Gerard com a rematador -amb 13 dianes.

De dominar a ser dominat

L’Espanyol desprenia solidesa, brillantor, joc d’equip. Semblava difícil que se li escapessin els tres punts en un partit en què, a més d’oferir una bona imatge, havia posat punt final a una sequera golejadora de 397 minuts. Potser per això, perquè l’equip ho va veure massa fàcil, va fer un pas enrere, com si cregués que la victòria ja era al sarró i podien aprofitar la tarda assolellada de la Corunya per prendre el sol una horeta. I no, va passar just el contrari.

Els aficionats de Riazor xiulaven, l’entrenador Pepe Mel es posava les mans al cap i els jugadors del Dépor es miraven els uns als altres. Només dues arribades perilloses al tram final de la primera part van servir perquè els locals tinguessin una mica de fe en ells mateixos. El descans, amb 0-2, va ser aigua beneïda per al conjunt gallec, que va tornar al terreny de joc amb les piles carregades i disposat, almenys, a corregir la mala imatge que havia ofert fins aleshores.

Dit i fet. No van passar ni dos minuts que el Dépor va aconseguir foradar la porteria de Diego López. Ola John es va inventar una jugada personal per la banda esquerra i Andone, a l’àrea petita, va fer una rematada creuada que va ajustar el marcador. Els locals s’ho creien i l’Espanyol, apàtic en l’últim quart d’hora de la primera part, començava a pensar que potser havien donat el partit per guanyat abans d’hora.

Quedaven 45 minuts d’angoixa entre un rival que necessitava puntuar per salvar-se matemàticament -tot i la derrota, el Dépor ho té molt bé per seguir a Primera- i un Espanyol que no volia trencar la bona ratxa a domicili -ha sumat dues victòries i un empat en els últims tres partits fora de casa-. A l’Espanyol li va tocar patir, li va tocar córrer enrere, li va tocar tancar-se en defensa. I li va tocar lamentar, també, la lesió de Javi Fuego, que va demanar el canvi per problemes musculars. Al final, victòria, tres punts i cap a casa.