El govern espanyol no dona explicacions sobre el frau fiscal de Cristiano Ronaldo

Segons la Cadena SER, el grup parlamentari d'ERC s'ha sumat a la iniciativa d'En Comú Podem i ha entrat al Congrés sis preguntes sobre el frau fiscal de Cristiano Ronaldo. Fins ara les peticions de compareixença del secretari d'estat d'Hisenda o del director de l'Agència Tributaria per explicar l'escàndol divulgat per 'Football Leaks' sobre frau fiscal no han estat escoltades.

Segons va publicar 'El Mundo' com a membre de la xarxa europea EIC, a partir de la investigació dels documents de 'Football Leaks' obtinguts per la revista alemanya ' Der Spiegel ' , Cristiano Ronaldo va eludir impostos amb una societat fiscal en un paradís a les illes Verges britàniques. El davanter del Madrid hauria amagat 150 milions en ingressos publicitaris, dels quals només va declarar un 4% del total, a través d'una societat establerta a les illes Verges britàniques.