Les il·lusions del madridisme per emular el Barça passen per Vigo

“Sembla que anem últims”, lamentava Zinedine Zidane en la prèvia del partit crucial contra el Celta (21.15 h, GOL) de Copa del Rei. Fa tot just 10 dies el Madrid era una bassa d’oli, una maquina perfecta que encadenava 40 partits sense perdre i apuntava al triplet. Avui, a Balaídos, i amb un 1-2 de l’anada, els blancs es juguen poder seguir vius a la primera de les competicions. I el conjunt madridista ho fa amb una plaga de lesions que debilita encara més el grup. Els últims a caure, Varane i James. El francès no va entrar en la convocatòria per precaució, mentre el colombià es va ressentir dels problemes físics que arrossegava a la cama dreta: una inoportuna sobrecàrrega al soli que el deixa fora de combat per al primer duel a cara o creu de la temporada per als blancs.

Set absències

A les baixes de Varane i James s’hi han de sumar les de Pepe, Marcelo, Modric, Carvajal i Bale. Set absències en total que van obligar el tècnic a convocar el seu propi fill, Enzo Zidane; el jove lateral dret del filial, Achraf Hakimi, i incloure en la llista el desaparegut Coentrão. Malgrat les males notícies que arribaven dels serveis mèdics, Zidane va treure importància a les lesions, intentant recuperar l’optimisme que tenia el grup abans de perdre a Sevilla fa dos caps de setmana. “No estic preocupat, ho tirarem endavant”, va sentenciar el francès, que va assegurar que el Madrid està en un molt bon moment físic i que no pensa “tirar” res, ni molt menys un títol com la Copa.

Qui no tindrà problemes per jugar és Cristiano Ronaldo, que va acabar el partit contra el Màlaga de dissabte amb dolor per un cop. El portuguès no va poder exercitar-se dilluns amb els seus companys, però ahir ja va entrar en la dinàmica de grup i serà titular aquesta nit sobre la gespa gallega. Cristiano, erràtic contra els andalusos, va sentir algun xiulet al Santiago Bernabéu, i la seva figura no passa pel millor moment de la temporada. El seu tècnic va evitar referir-s’hi en roda de premsa, i va assegurar que el vestidor està animat i amb ganes de revertir la dinàmica de les últimes dues setmanes.

La punta atacant, que haurà de marcar dos gols com a mínim a Balaídos, no és la línia que més preocupa a Zidane. El francès té problemes per confeccionar la defensa, ja que només té un dels quatre titulars disponibles. Això l’obligarà a alinear Nacho i Ramos a l’eix central, amb Danilo, Coentrão i el jove Achraf competint pels dos laterals. L’altra opció que no es descarta a Valdebebas, tenint en compte el resultat de l’anada, és col·locar un jugador amb projecció ofensiva -Lucas Vázquez- al carril dret.

Tot i els dubtes blancs, a Balaídos s’ho miren amb total cautela. L’entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, considera que el Madrid continua sent el “favorit” en l’eliminatòria, i en va destacar sobretot la capacitat per fer mal gràcies a l’estratègia: “Han guanyat partits i finals així”. El tècnic argentí va poder donar descans aquest cap de setmana a la columna vertebral del conjunt gallec, i podrà alinear pràcticament l’equip de gala per rebre el Madrid. Només hi faltarà el sancionat Pablo Hernández, peça clau en la medul·lar dels de Vigo. La seva absència la suplirà Daniel Wass, un canvi de peces que permetria l’entrada de John Guidetti en punta d’atac, situant Iago Aspas com a segona referència.

El Celta ja sap què és tombar un equip gran a la Copa. L’any passat, també a quarts de final, van superar l’Atlètic de Madrid. Aquesta temporada, com a locals, ja van derrotar el Barça 4 a 3, en un partit d’anades i vingudes que va evidenciar els mals blaugranes. Ha passat molt de temps d’aquella derrota: les dinàmiques d’uns i altres s’han intercanviat, i en funció del que passi aquesta nit a Vigo s’agreujaran o tornaran a intercanviar-se. El Madrid busca salvar el primer títol del 2017.