Les lesions posen a prova la gestió de Zidane

De viure en un dia de la marmota de victòries i punts a viure amb neguit. El Reial Madrid és l’últim equip que ha patit els canvis de dinàmica del món del futbol, capritxosos, imprevisibles. Després d’una primera volta de competició immaculada, els blancs han firmat en menys d’un mes un empat i dues derrotes per complicar-se la vida a la Copa del Rei (1-2 a l’anada dels quarts contra el Celta) i reanimar la competència de la Lliga Santander. La situació s’explica, en gran part, per les lesions que sacsegen la plantilla. Luka Modric i Marcelo es van sumar aquest cap de setmana a la llista de baixes que encapçalen des de fa setmanes Dani Carvajal, Pepe i Gareth Bale. El migcampista i el brasiler se sotmetran avui a un seguit de proves mèdiques per confirmar l’abast dels seus problemes musculars. Com a mínim hauran d’estar entre tres i quatre setmanes lluny dels terrenys de joc. “Estic tocat. Tenim molts partits i les lesions fan que el meu estat d’ànim no sigui el millor”, explicava dissabte en roda de premsa Zinedine Zidane, preocupat. Arriba l’hora de la veritat per al tècnic, que haurà de trobar la manera de suplir dos dels tres jugadors que han jugat més minuts aquest any. Seguir acumulant fatiga pot traduir-se en un tram final de curs preocupant. El partit de dimecres a Balaídos, la tornada dels quarts, pot ser clau en la trajectòria de l’equip, que ha de ser més equip que mai.