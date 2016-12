El futbol xinès segueix traient el talonari: pagarà 38 milions d'euros a Carlos Tévez

L'equip xinès Shanghai Shenhua ha confirmat aquest dijous la contractació de Carlos Tévez per a les pròximes 2 temporades. El fitxatge del davanter argentí és multimilionari: tindrà un salari de 40 milions de dòlars (38,2 milions d'euros) per cadascuna de les 2 temporades que s'estarà a la Xina. El traspàs com a tal mourà xifres inferiors i la premsa oficial del país parla d'11 milions pagats al Boca Juniors.

Tévez, un cop superi la revisió mèdica, s'incorporarà al seu nou club, que entrena l'extècnic del Betis Gustavo Poyet, per començar la pretemporada, que el Shenhua està fent a l'illa d'Okinawa, al sud del Japó.

Comprar talent a preu de crac

La inversió de la Superlliga xinesa està sent constant en els últims anys i respon al desig del país de convertir-se en la pròxima potència mundial de futbol. Aquest mateix dijous, de fet, la portada de l''Sport' parlava d'una "megaoferta" per seduir Arda Turan.

315x478 Sport Sport

La màxima competició xinesa ha pagat milionades per fitxar talent (com, per exemple, els brasilers Hulk i Oscar, l'italià Pellè o el colombià Roger Martínez), però és sobretot en els salaris on està trencant el mercat: alguns dels futbolistes més ben pagats, abans de l'arribada de Tévez, eren Lavezzi, Jackson Martínez, Ramires, Asamoah Gyan o Robinho. Preus de crac per a jugadors que no estan en el millor punt competitiu de la seva carrera.

Fa cinc anys, el campionat xinès –que té només 16 equips– ocupava el 12è lloc del rànquing de despeses de les lligues al món (segons Transfermarkt), amb una inversió de 44,68 milions d'euros, i l'any passat va acabar sent la 5a lliga que més gastava en fitxatges, amb 405 milions, a tocar de la Bundesliga (450).

De moment, però, el pes de la lliga el continuen marcant els jugadors locals i el percentatge de jugadors estrangers és només del 17,3%. A Europa la xifra supera àmpliament el 40% en les principals competicions: 43,1% a la Lliga, 67,5% a la Premier, 56,4% a la Serie A o 49,9% a la Bundesliga.