La màfia calabresa esquitxa la Juve

El 21 d’abril del 2013, durant un Juve-Milan, va aparèixer per primer cop la pancarta d’un grup anomenat I gobbi. És a dir, els geperuts, un malnom que arrossega des dels anys 50 l’afició de la Juve. Naixia un nou grup ultra després d’unes negociacions per permetre que els seus responsables es fessin un lloc a la zona més calenta de l’estadi. En trucades publicades per la policia, es va documentar com Giuseppe Sgrò, un dels caps dels Gobbi, va trucar a Loris Grancini, històric cap dels Viking, un dels grups més radicals de la Juve, amb seu a Milà. Grancini, que s’ha fet ric jugant a pòquer i ha sigut detingut diversos cops, va escoltar com Sgrò li deia que molts dels membres del nou grup eren d’origen calabrès i tenien familiars dins de la ‘Ndrangheta, la màfia de Calàbria. “Si són de la Juve, cap problema. Ara, si són del Milan, l’Inter, el Fiorentina o el Roma, llavors sí que en tindrem, de problemes”, va respondre Grancini. El cap dels Viking estava beneint l’entrada al camp de la màfia calabresa. Ara, Sgrò i 17 persones més han sigut detingudes per formar part d’un grup que treballava per a les famílies Pesce, Bellocco i Dominello per guanyar diners amb la revenda d’entrades utilitzant com a punta de llança els Gobbi. El cas ha esquitxat el president de la Juve, Andrea Agnelli, per haver-se reunit amb persones vinculades amb el crim organitzat. I tot, vinculat a un cas amb 84 acusats per operacions de la ’Ndrangheta a la zona de Torí.

Agnelli, president de la Juve després que ho fossin el seu avi, el seu pare i el seu oncle, ha sigut acusat de violar les normes de la Lliga a l’hora de repartir entrades. La justícia, però, ha considerat que no hi ha proves contra Agnelli per demostrar que sabia que parlava amb el crim organitzat. “Si la policia ho sabia i no ens va avisar de qui eren aquesta gent, no ens poden jutjar”, va dir el seu advocat. El cas, però, sí que està sent investigat per la justícia esportiva, perquè s’hauria demostrat que “la Juve donava entrades als ultres i perquè aquests les revenguessin a canvi de tenir-los contents i evitar incidents al camp i sancions”, segons explica el periodista Fulvio Paglialunga. La Juve, doncs, podria ser sancionada econòmicament o amb punts. Des que va ser enviada a Segona pels jutjats el 2006 pel cas Calciopoli -per influir en els àrbitres dels partits-, “la Juve se sent sempre atacada, i ara el club actua igual, denunciant una campanya en contra; però el cas és greu, més enllà de si Agnelli sabia amb qui es reunia o no”, afegeix Paglialunga.

Francesco Calvo, investigat

Agnelli es va reunir, per exemple, amb Rocco Dominello, un calabrès que va ser clau en la pacificació entre els diferents grups radicals de la Juve, enfrontats entre ells per fer-se amb el poder. Dominello era un interlocutor ideal, però ara tant ell com el seu pare i el seu germà estan empresonats. I Agnelli està sent investigat, així com l’actual director comercial del Barça, Francesco Calvo, que va ser cap comercial de la Juve i de moment prefereix guardar silenci sobre si es van donar entrades o no. Agnelli ja ha declarat dos cops i ha admès haver dialogat amb “ultres que, llavors, segons la llei, eren persones lliures que podien entrar a l’estadi”. Però ha negat que sabés que eren delinqüents. Just després de declarar, però, la premsa va publicar una conversa telefònica d’ell amb D’Angello, cap de seguretat de l’estadi, en què el president de la Juve deia sobre Grancini: “Aquest ha matat gent”. D’Angello el rectificava: “Ha ordenat matar gent”. Evidenciant, coneixien alguns dels delictes de la gent amb qui parlaven per mantenir el control de la graderia. Els pactes per evitar incidents han acabat provocant un escàndol.