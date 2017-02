El migcampista anglès Frank Lampard anuncia que es retira

Frank Lampard, exjugador del Chelsea, ara a les files del New York City de la Major League Soccer, ha anunciat aquest dijous que es retira. "Tot i que he rebut diverses ofertes interessants per seguir jugant, amb 38 anys sento que ha arribat el moment de començar un nou capítol en la meva vida", explica el jugador.

Després de 21 anys com a jugador de futbol, Lampard, que té 38 anys, ha anunciat la seva decisió a les xarxes socials.