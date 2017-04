"Van ser els 15 minuts més llargs i durs de la meva vida": Marc Bartra relata com va viure l'atemptat de Dortmund

El jugador català del Borussia Dortmund, Marc Bartra, ha explicat aquest divendres a través del seu Instagram com va viure l' atemptat de dimarts en què va resultar ferit lleu, però que l'ha obligat a passar per la sala d'operacions.

"Avui he tornat a rebre a l'hospital la visita que més feliç em fa. Elles són la raó per la qual lluito per superar sempre els obstacles i aquest ha estat el pitjor de la meva vida, una experiència que no desitjaria a ningú en aquest món", comença explicant Bartra, que acompanya l'escrit d'una imatge on se'l veu a ell al llit de l'hospital amb la seva dona i la seva filla. "El dolor, el pànic i la incertesa de no saber el que estava passant, ni quant temps duraria... van ser els 15 minuts més llargs i durs de la meva vida".

"Crec que el xoc d'aquests dies va disminuint cada vegada més i ara s'hi afegeixen les ganes de viure, de lluitar, de treballar, de riure, de plorar, de sentir, d'estimar, de creure, de jugar, d'entrenar, de seguir gaudint de la meva gent, éssers estimats, companys, de la meva passió, de defensar, d'olorar la gespa com faig abans que comenci el partit i motivar-me. De veure les grades plenes de persones que estimen la nostra professió, gent bona que només vol que li fem sentir emocions per oblidar-se del món i sobretot d'aquest món en què vivim, cada vegada més boig", afegeix el jugador. " L'únic que demano és que visquem tots en pau i deixem enrere les guerres", sentencia.

"Aquests dies quan em miro el canell, inflat i malferit, sabeu què sento? Orgull. El miro orgullós pensant que tot el mal que volien fer-nos el dimarts es va quedar en això", indica Bartra, que agraeix la feina de tots els professionals de l'hospital que l'estan ajudant a recuperar-se.