La nova vida del Tata Martino

“He vist coses espectaculars, però el que estem vivint aquí és diferent a tot”, explicava Gerard Martino ara fa dos dies en la roda de premsa prèvia al partit de la primera jornada de la lliga de futbol dels Estats Units (MSL) entre l’Atlanta United i el New York Red Bull. L’octubre del 2016 Martino havia rebut una trucada de Carlos Bocanegra, un exjugador internacional dels Estats Units, per oferir-li una nova feina com a tècnic. “Primer no ho vaig entendre i m’ho va haver de tornar a explicar. No era un nou projecte, era un nou club. Una experiència nova”, recordava el Tata. Ell era l’escollit per iniciar un projecte des del començament. Per ser el primer tècnic d’un club del tot nou.

A l’extècnic del Barça li oferien ser el primer entrenador de l’Atlanta United, un dels dos clubs que aquest any debuten a la MSL, juntament amb el Minnesota United FC. L’Atlanta es va crear el 2016, però curiosament ja tenia dos clubs de fans oficials abans d’existir. A la ciutat més poblada de l’estat de Geòrgia feia anys que existien la Terminus Legion i la Footie Mob, dues colles de seguidors del futbol que feien campanya perquè Atlanta tingués també un club de futbol professional. “Quan em van oferir la feina pensava que caldria fer un bon equip per atreure aficionats, però van explicar-me que ja teníem més de 10.000 socis quan faltava mig any per debutar”, explicava Martino a la premsa argentina fa unes setmanes. Just abans del debut, l’Atlanta United ja tenia 30.000 socis. I quan fa dos mesos va jugar el primer amistós, a Chattanooga, més de 8.000 aficionats s’hi van desplaçar des d’Atlanta. “Hi ha una passió sorprenent. Bàsicament, t’adones que hi havia una massa social esperant el seu club. Ells l’han fet possible”, comentava Josef Martinez, davanter veneçolà de l’equip. Per a Martino era la gran oportunitat per oblidar les seves dues últimes feines, al Barça i a la selecció argentina. “Van ser experiències que exigien aguantar una forta pressió. Aquest projecte és nou, és diferent. Era el que necessitava. Poder ajudar a crear una cultura des de l’inici, sense adaptar-te al que trobes”, ha explicat aquests últims mesos Martino.

Els dos primers grups de fans de l’Atlanta United van ser claus per aconseguir convèncer la MSL que la seva ciutat mereixia ser una de les dues escollides en aquest procés d’ampliació de la lliga, unint la passió per l’esport a altres conceptes, com recuperar un barri degradat i millorar-lo gràcies al nou estadi, el Mercedes-Benz Stadium, on joves d’un barri problemàtic han trobat feina. El grup Footie Mob, per la seva banda, uneix la passió pel joc amb la passió per la música i ha creat càntics per a les graderies basats en la lletra de grups de hip-hop de la ciutat, com Outkast o YoungBloodZ, o grups coneguts de l’estat de Geòrgia, com els REM o The Allman Brothers.

Bon joc i derrota

En el seu debut, un partit jugat al Bobby Dodd Stadium -l’estadi propietat del club obrirà al juliol-, més de 55.000 persones van cridar el primer gol del club, marcat per l’argentí Yamil Rodrigo Asad. Però després de desaprofitar bones ocasions, l’Atlanta United va veure com dos gols dels Red Bull en els últims 15 minuts deixaven els aficionats amb un pam de nas. A la segona jornada, l’equip del Tata Martino jugarà a Minneapolis contra l’altre club que ha nascut aquesta temporada, els Minnesota United. I 200 aficionats ja han comprat entrades per fer un viatge de 1.818 quilòmetres, que alguns faran per carretera. “Tenim moltes ganes de poder donar una alegria a aquesta gent”, va dir Martino després de la primera derrota. La possessió la va guanyar. I també els elogis de la premsa, ja que el joc va agradar.