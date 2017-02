La plantilla amb més valor

L’Observatori de Futbol CIES publicava la setmana passada un informe en què destacava la revalorització dels clubs de les cinc principals lligues d’Europa, basant-se en el salt que separa la despesa que ha hagut de fer l’entitat per confeccionar la plantilla i el valor de mercat que tenen els jugadors actualment. I l’Atlètic de Madrid s’ha colat en la tercera posició, a tocar del Barça -líder del rànquing com a equip més ben valorat d’Europa- i del Tottenham, que ha anat fent-se gran gràcies a l’encert en el fitxatge a llarg termini de joves talents, com Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen i Eric Dier.

Però el cas matalasser té ben poc a envejar al projecte que lidera Pochettino i que ha convertit els spurs en una màquina de fer cracs: ara costaria 799 milions d’euros construir una plantilla que en el seu moment va costar al club anglès 274 milions. L’Atlètic va gastar 199 milions i actualment fitxar la mateixa plantilla en costaria 696. El salt és de 497 milions, gairebé el doble del que ha sigut capaç de millorar el Madrid (286) i poc menys que el Barça (586) amb una despesa substancialment superior en fitxatges.

540x453 Despesa en fitxatges per confeccionar la plantilla i valor de mercat actual Despesa en fitxatges per confeccionar la plantilla i valor de mercat actual

El moment actual de l’Atlètic a la Lliga, on el Sevilla l’ha relegat a un grup més perseguidor que protagonista, a l’ombra del Madrid i del Barça, ha amagat l’encert de molts fitxatges de Simeone. Només quatre futbolistes blanc-i-vermells han perdut valor respecte al preu de mercat que tenien quan van arribar (segons les estimacions de Transfermarkt, el portal de referència en aquest tema) i, de fet, sembla qüestió de temps que el recuperin. El croat Sime Vrsaljko, instal·lat al lateral dret en les últimes setmanes, neutralitzarà aviat els 2 milions de valor que ha perdut durant els seus mesos de suplència, una situació similar als 3 milions que han desinflat el preu de Nico Gaitán per culpa d’un inici dispers amb l’Atlètic. Però l’argentí s’ha anat colant a l’onze en les últimes jornades i tot sembla apuntar que serà una de les cartes d’èxit de la segona volta de l’equip madrileny.

Hi ha dos noms que estan subratllats en la prova de valor de l’Atlètic: Antoine Griezmann i Yannick Ferreira Carrasco. El francès està considerat el quart jugador més valuós d’Europa, i es calcula que el seu preu és de 150 milions. Pel belga se’n van abonar 15 al Mònaco i aquests últims dies s’ha parlat que el Manchester United estaria disposat a fitxar-lo per 90. Són només dos casos de l’efecte Simeone, un entrenador capaç de catapultar les carreres dels seus futbolistes fins al punt que l’Atlètic ha colat 4 jugadors en un rànquing dels 40 més cars d’Europa.