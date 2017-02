Acomiadat per menjar-se un entrepà a la banqueta durant un partit

Wayne Shaw era, fins aquest dimarts, el porter suplent del Sutton, equip de la cinquena divisió anglesa. El jugador, durant el partit de Copa contra l'Arsenal, va aparèixer a la televisió menjant-se un entrepà mentre estava assegut a la banqueta, amb els suplents. La imatge va fer la volta al món i, el que va semblar en un principi una anècdota simpàtica, ha acabat amb el porter fora de l'equip.

I és que resulta que una casa d'apostes britànica pagava 8 lliures esterlines per cada lliura apostada a que el porter es menjava un entrepà durant el partit. La Federació Anglesa de futbol ja investiga si ho va fer a propòsit per tal de poder treure'n benefici. "Estem investigant per determinar si hi va haver alguna infracció de les regles de la federació relatives a les apostes", ha assegurat un portaveu oficial.

"No havia menjat res en tot el dia" Wayne Shaw Porter suplent del Sutton

"No havia menjat res en tot el dia", va dir després del partit, davant la incredulitat del seu entrenador, Paul Doswell: "És un final molt trist del que era una molt bona història. Si algun dels meus jugadors va apostar, patirà les mateixes conseqüències".

Shaw ha reconegut al diari ' The Guardian' que alguns companys li van preguntar abans del partit. "Els vaig dir que no havia menjat res. La casa d'apostes Sun Bets pagava 8 a 1 a que em menjaria alguna cosa. Així que vaig pensar que els podria fer una broma, i ho vaig fer. Tots els canvis estaven fets i perdíem 0-2", explica el jugador.