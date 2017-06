La portera Bouhaddi fa campió d'Europa el Lió

La portera Sarah Bouhaddi ha donat a l’ Olympique de Lió el títol de campió de la Champions. El penal que ha transformat l’internacional francesa ha desencallat una tanda que, després de vuit torns (7-6), amenaçava amb eternitzar-se en una final igualadíssima contra el París Saint-Germain. L’equip parisenc, de fet, ha disposat de l’ocasió més clara del partit, però els guants de Bouhaddi han impedit que Shirley Cruz, al minut 32, obrís el marcador. L’encert de la portera lionesa ha contrastat amb el desconsol de la seva homòloga al PSG, una Kiedrzynek que havia fallat el llançament previ. Les llàgrimes de la polonesa han sigut una de les imatges d’una final que han presenciat 22.433 espectadors a Cardiff.

Sarah Bouhaddi rep l'abraçada eufòrica de les seves companyes després de marcar el penal decisiu

L’incertesa per resoldre el campió als penals ha acabat carregant d’emoció un partit disputadíssim. El Lió ha portat el pes durant més minuts però ha sigut el PSG, des de la rèplica i especialment al primer temps, qui més mèrits ha acumulat. Un xut alt de Cristiane a l’afegit i, ja a la segona part, un remat desviat de Delie, haurien pogut donar al PSG un títol que li garantia repetir a Europa l’any vinent. Però el Lió, veterà d’aquests escenaris, ha encaixat els cops i ha seguit manant, encara que no concretés cap ocasió. La més clara, l'ha desaprofitada Hegerberg.

La portera Kiedrzynek, després d'encaixar l'últim penal

Ha acabat sent qüestió d’anar veient passar el temps. I el desgast durant els 120 minuts ha sigut majúscul, fins al punt que diverses jugadores han hagut de demanar el canvi per problemes físics. El primer ja ha sigut al minut 20, quan Alex Morgan, que havia forçat per arribar a la final, s'ha quedat clavada i ha sigut substituïda per Thomis. Abans de la pròrroga, Shirley Cruz i Perisset també han abandonat i han deixat tocat un PSG que ha resistit gràcies al coratge de l’incansable Formiga al mig del camp.

El xoc ha sigut tan intens que la fatiga ha afectat a tots els nivells i era pràcticament impossible trobar espais per progressar. Els dos equips, farts de veure’s les cares en els últims dies, han convertit el duel en una batalla tàctica esgotadora que només s'ha pogut resoldre des de l’agonia dels onze metres.