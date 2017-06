"Que quedi clar que les Champions són blanques i els problemes amb la justícia, portuguesos": recull d'articles d'opinió

La denuncia de la Fiscalia a Cristiano Ronaldo per frau fiscal centra els articles d'opinió de la premsa d'aquest dimecres. Aquest és el recull dels articles d'opinió que tracten el tema del portuguès:

Ernest Folch, a 'Sport': "Ahir hi havia fins i tot qui il·lustrava la notícia amb fotos del jugador vestit amb la samarreta de Portugal perquè quedi clar que les Champions són blanques i els problemes amb la justícia, portuguesos".

Lluís Mascaró, a 'Sport': "Espero una portada amb el següent titular: «Un 'Bitxo' sota sospita». Però crec que serà molt esperar... per si les mosques, el poso jo".

Pere Mas, a 'Sport': "Pedrerol li ha donat la volta a la situació. «On són els de la mà negra que deien que Hisenda només perseguia el Barça?». És a dir, que el problema no és el presumpte delinqüent portuguès, el problema són els que van denunciar la mà negra".

Emilio Pérez de Rozas, a 'El Periódico': "Pot ser, ¡és clar que sí!, que les hisendes, totes, persegueixin els famosos. A tots. I que els persegueixin per espantar-nos als altres. Jo, quan els explico als meus fills que tot va començar amb Lola Flores, flipen".

Julián Redondo, a 'La Razón': "CR supera la xifra de Messi i guanya per golejada, ja que multiplica per una mica més de tres la quantitat defraudada. En els dos casos, la conclusió és que els assessors els han marcat un gol per tot l'escaire".

Josep M. Artells, a 'Mundo Deportivo': "El ministeri fiscal cita a la seva querella contra Cristiano la recent condemna de 21 mesos de presó a Messi, el que permet entreveure que el cas de l'argentí pot crear jurisprudència i collar el portuguès".

Manel Pérez, a 'La Vanguardia': "També va intentar colar en aquella declaració del 2014 els ingressos futurs dels seus drets d'imatge dels anys 2015 a 2020. En aquest cas, d'un total de 75 milions només se'n declaraven 11,2. Cas inusitat i bondat extrema. Un contribuent que s'afanya a declarar ingressos que encara no ha rebut".