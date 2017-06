El regnat blanc contra el retorn de l’aristocràcia italiana

Els equips amb més títols i més aficionats d’Espanya i Itàlia, cara a cara. El Millennium Stadium de Cardiff, un estadi que sol emocionar-se amb la pilota ovalada el rugbi, serà l’escenari d’una final de la Lliga de Campions de futbol (20.45 h / TV3, Antena 3 i beINSports) en què el Reial Madrid buscarà ser el primer club des del Milan del 1990 que revalida el títol de campió d’Europa. En cas d’aconseguir-ho, seria la dotzena Champions dels blancs, i la tercera en quatre anys. Els de Zinedine Zidane també poden aconseguir el doblet (Lliga i Champions) 59 anys després. I tot contra una Juve on va jugar precisament Zidane abans de fitxar pel Madrid. Una Juve que jugarà la seva segona final en tres anys i que buscarà alçar el trofeu més desitjat per primer cop des de l’any 1996.

Per a la Vecchia Signora, guanyar la tercera Champions seria confirmar el tancament d’un cercle iniciat el 2006, quan una sentència judicial va enviar la Juve a Segona Divisió per haver condicionat arbitratges i pactat resultats. Una dècada després, la Juve viu el millor moment de la seva història, amb sis títols de lliga consecutius, l’opció de fer el triplet aquest any, estadi nou i modern, i beneficis. “És el títol que ens falta”, admet Gianluigi Buffon, de 39 anys, que no ha guanyat mai la Champions. La Juve ha eliminat pel camí el Barça i el Mònaco, i en tota la Champions tot just ha rebut tres gols. El Madrid, botxí del Bayern i l’Atlètic, en rep molts, però en marca més que ningú, amb un total de 32. De fet, l’equip de Zidane ha marcat en 64 partits europeus consecutius.

Bale o Isco

A la final somiada per Gareth Bale -es juga a la seva ciutat natal, Cardiff-, el Reial Madrid hi arriba eufòric després de guanyar la Lliga. Zidane ha aconseguit fer entrar cracs com Cristiano en el seu sistema de rotacions i ha mantingut el portuguès i altres titulars en un bon estat de forma. “No val res més que no sigui guanyar, les finals són per guanyar-les”, diu Zidane, que sap que el Madrid ha guanyat les últimes cinc finals europees que ha jugat, una de les quals, el 1998, contra la Juve, que, en canvi, en porta quatre de seguides de perdudes. Zidane haurà de decidir entre Isco i Bale. El gal·lès arriba just, acabat de recuperar-se de la seva última lesió muscular en una temporada marcada pels problemes físics. La seva presència podria significar veure un Madrid jugant amb un sistema 4-3-3, que es modificaria si qui jugués fos Isco. Zidane recupera Carvajal en un lateral, i això fa que la major part de l’equip sigui el previsible, amb Casemiro, Kroos i Modric al mig del camp, i Varane i Ramos de centrals.

I davant, una Juve liderada per Buffon, el porter menys golejat de la competició, que disputarà la tercera final europea de la seva carrera (va perdre el 2003 i el 2015). Massimiliano Allegri té com a principal dubte la posició de Dani Alves, de la qual dependrà també la titularitat de l’extrem colombià Juan Guillermo Cuadrado. Alves pot jugar més d’extrem o com a lateral en un partit en què el brasiler busca la seva quarta Champions, després de les tres que va guanyar amb el Barça. “Els somnis es poden convertir en malsons. No tenim cap por del Reial Madrid, l’objectiu és guanyar pel Juventus, per tot l’equip, no pas pels mèrits individuals. És hora de canviar la història i esperem que el Reial Madrid tingui una relliscada històrica i guanyem. Hem de sortir sense por. Jo ja he viscut el moment de ser campió de la Champions, però això només serveix per omplir pàgines de la història. Soc aquí per viure un somni i el vull compartir amb els meus companys. Un jugador tan gran com Buffon es mereix tenir aquest premi. Espero que estiguem a l’alçada ara que tenim aquesta gran oportunitat”, va dir ahir Alves.

La final es jugarà envoltada d’un gran desplegament de seguretat de la policia britànica per culpa de l’amenaça d’atac terrorista.