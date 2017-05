La vida segueix igual a Madrid: l’Atlètic plora els gols de Cristiano

La vida segueix igual. El Reial Madrid guanya l’Atlètic de Madrid. Cristiano Ronaldo marca un hat-trick, amb el primer gol després d’un fora de joc. Sergio Ramos agredeix un rival impunement. El partit d’anada de les semifinals de la Lliga de Campions ja s’havia vist abans. El duel entre els dos equips de Madrid va acabar amb un resultat immillorable per als blancs en el seu camí cap a Cardiff, i el conjunt de Zinedine Zidane haurà de defensar tres gols d’avantatge dimecres que ve al Vicente Calderón. Tres gols de Cristiano acosten el Madrid al somni de la duodécima.

A l’equip de Diego Pablo Simeone li van pesar els tres precedents que han caigut del costat madridista durant els últims anys a la Champions. I més quan Cristiano va avançar els blancs amb un gol al minut 9 que va fer sortir totes les pors dels matalassers. L’Atlètic va ser un conjunt fràgil i pla, que pràcticament no va incomodar Keylor Navas i que va acabar sucumbint a la velocitat del Madrid a la contra. El mig del camp matalasser va encadenar error rere error, amb pèrdues de pilota constants de Koke i Gabi que van penalitzar moltíssim el joc dels visitants. Zidane ho va llegir a la perfecció i va canviar les bandes per donar entrada a Lucas i Asensio, dos futbolistes per aportar velocitat i profunditat, i el Madrid va destrossar el seu rival amb un imperial Cristiano Ronaldo, novament decisiu en el millor escenari possible. L’estrateg Simeone va fer aigües contra un Zidane que surt reforçat del derbi: el francès està a un sol pas de revalidar la Champions i depèn d’ell per guanyar la Lliga al Barça.

Sortida en tromba

Ja en la primera mitja hora els blancs van tenir prou ocasions per assegurar el bitllet per a Cardiff. Sense necessitar la versió superlativa d’Isco -l’home que ha donat sentit al joc dels blancs les últimes setmanes- el Madrid va ser un huracà que va empetitir un Atlètic de Madrid dubitatiu i molt erràtic. En el primer terç de partit els locals van tenir fins a deu ocasions de gol, i van arribar de totes les maneres possibles a les immediacions de l’àrea rival. A la sortida d’un córner, Jan Oblak va lluir-se en un remat de cap de Varane. Modric va buscar el xut creuat des del balcó de l’àrea. Benzema va fer aixecar el Bernabéu en una xilena acrobàtica que va marxar fregant el pal. L’Atlètic resistia creuant els dits perquè no arribés el segon. La possessió durava poc als de Simeone, que només van poder esgarrapar amb una pilota a l’esquena dels centrals que va desaprofitar Gameiro en l’un contra un amb Keylor Navas.

Però la tempesta va amainar. L’efervescència blanca va durar poc més de mitja hora, fins que l’Atlètic va aconseguir tirar l’equip endavant. El Madrid ja no colpejava tant la porteria d’Oblak, tot i que Ramos sí que ho va fer amb un cop de colze a Lucas, una clara agressió en la sortida d’un córner que l’anglès Atkinson no va veure. A més, els blancs van perdre Dani Carvajal per lesió.

Però tot i que l’Atlètic de Madrid acostuma a ser el millor quan no passa res, aquest cop el guió dibuixat per Simeone va acabar esquinçat en mil pedaços. El pas endavant que va fer l’Atlètic va coincidir amb un pas enrere del Madrid, però qui millor ho va aprofitar van ser els locals. Si abans del descans havien passat moltes coses, a la represa no va passar gairebé res. Fins que va aparèixer Cristiano. El camp es va fer llarg amb la pressió alta de l’Atlètic, que va obligar els locals a fer un gran desplegament físic, i aquí va sorgir el portuguès per sentenciar l’eliminatòria amb dos gols més. Aquest cop sense polèmica. Si en el primer gol Cristiano estava en fora de joc a la primera centrada, que va precedir l’assistència de Casemiro, en el segon i el tercer gols va treure el seu instint depredador. Primer va endur-se una pilota dividida, guanyant Filipe Luis en el cos a cos, i va resoldre amb classe amb una voleia que va fer embogir el Bernabéu. I amb el 2 a 0 i l’Atlètic bolcat a camp contrari va rubricar la seva gran nit culminant una jugada de Lucas. La història de sempre, la història que busca la duodécima.