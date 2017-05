La solidesa de la Juve contra l’explosivitat del Mònaco

Dos gols. Només dos. Són els que ha encaixat el Juventus de Torí en la present edició de la Lliga de Campions. Fins a 21 gols ha marcat el Mònaco. És el cinquè conjunt que n’ha fet més. Aquest dimecres (20.45 h, BeIN Sports) es veuran les cares en l’anada de les semifinals a l’estadi Lluís II de Mònaco.

La Juve, botxí del Barça, somia a tornar a disputar la final de la Champions dues temporades després que, precisament els blaugranes, els escombressin a la final de Berlín. Per fer-ho, Massimiliano Allegri ha edificat un equip que conserva la tradicional solidesa defensiva italiana amb una aposta atrevida al davant amb fins a quatre jugadors de tall ofensiu: Higuaín, Cuadrado, Mandzukic i Dybala. Aquest últim va brillar amb llum pròpia davant el Barça i li va marcar dos gols. El conjunt torinès, per entitat i experiència, parteix com a favorit, però “els dos partits seran molt complicats”, va avisar ahir Allegri, que només té la baixa destacada del sancionat Khedira. “Ataquen molt bé i són molt imprevisibles”, va afegir Gianluigi Buffon, que, amb 39 anys, busca la seva primera Copa d’Europa.

Mbappé vol seguir brillant

Fins a 20 anys (gairebé 21) de més té Buffon respecte a Kylian Mbappé, l’estrella emergent del Mònaco. Tot i que l’encàrrec del gol al conjunt monegasc recau sobre Falcao (7 gols a Europa entre la fase classificatòria i la final), és Mbappé qui, pel seu atreviment i per les seves 5 dianes amb només 18 anys, acapara les portades. Per les seves botes passen bona part de les opcions del Mònaco de plantar-se a la final de Cardiff. De moment, jugar les semifinals és un privilegi que, des de l’any 2004, no gaudien. Pel que fa als precedents a Europa entre tots dos conjunts (1997/1998 i 2014/2015), la Juve en va sortir victoriosa.