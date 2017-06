El somriure de Felipe Sanchón segueix vigent

Còrdova va viure la que podria ser la seva última obra d’art amb la samarreta blanc-i-vermella. Ni el millor guionista podria haver imaginat un final que descriu a la perfecció per què se’l considera una llegenda. Més enllà de la frontal de l’àrea, Felipe Sanchón (Sant Boi de Llobregat, 1982) va aixecar el cap i, amb una subtil vaselina, va introduir la pilota lluny de l’abast de Razak. Amb un somriure d’orella a orella, Felipao -tal com el coneixen a Montilivi- feia un petó a un escut que ha defensat al llarg de set temporades -en tres etapes diferents-, amb el qual ha sumat 192 partits oficials i 59 gols des de la seva arribada al club el 2005. “Cada cop que he vingut a Girona m’he tornat a sentir futbolista”, reconeix.

Campions de Tercera, només l’Eldense els va apartar de l’ascens a la Segona Divisió B. Aquell curs es va fer un fart de marcar (23), compartint la parcel·la ofensiva amb jugadors com Dani Planagumà, Mourad i Joel Álvarez. “Em va servir com a trampolí per tornar a confiar en mi mateix i rellançar la meva trajectòria”, afirma. Va tornar durant el mercat d’hivern del curs 2008/09 per sortir al rescat d’una permanència que no s’acabava de lligar. “L’equip era nou i és normal, aquesta categoria es fa molt llarga. Quan penses que has complert els objectius, sense saber com et fiques en una lluita on no pensaves entrar”. Amb sis gols va contribuir a segellar l’objectiu, fent parella atacant amb Paco Estebán, Arnal, Jito i Igor. Eren altres temps. “La salvació va permetre començar una llarga etapa a Segona. Això ha fet que el club sigui on és avui i haver-hi contribuït em satisfà molt”.

El seu lligam amb el Girona es va establir definitivament l’any 2012, quan Montilivi va somiar per primer cop en l’ascens a Primera Divisió. “És la temporada en què més he disfrutat jugant a futbol”. Felipe ho va disputar pràcticament tot i va sumar deu gols, formant una entesa especial amb Jandro Castro. “És el millor jugador que ha passat per aquí en l’època moderna. Si li diuen mag és per alguna cosa”, opina. L’Almeria es va imposar clarament en la final d’un play-off on el 19 del Girona va fallar un penal que encara no ha oblidat. “Hi vaig donar moltes voltes però crec que teníem poc a fer davant d’aquell Almeria. Allà va començar la maledicció del Girona amb els no ascensos”, recorda el davanter.

Un any i mig sense participació

Acostumats a la irregularitat, el curs 2013/14 va ser duríssim per a un Girona que es va salvar en l’última jornada. “Va ser admirable”, confessa. Amb Ortuño com a company d’aventures, els seus set gols i l’arribada de Pablo Machín van fer la resta. “Ens donaven per morts, va ser un miracle”. L’any següent, 82 punts no van ser suficients per aconseguir un ascens que es va escapar de la manera més cruel, tot i les 11 dianes de Felipe i les incorporacions de Mata i Fran Sandaza com a davanters. “Allò va ser tota una desgràcia i un cop molt dur que recordaré tota la vida”.

El gol aconseguit a Mendizorrotza va ser l’últim fins al marcat a Còrdova, més de dos anys després, ja que l’arribada de Cristian Herrera i Lekic durant el mercat d’hivern del 2016 va fer que passés de ser titular a no comptar amb minuts, en un curs on la Primera Divisió es va tornar a esvair en l’últim sospir. “No he tornat a jugar i m’he passat gairebé un any sense participar. És difícil d’entendre. Ja sé que el nivell de la competència és molt elevat i que tinc una edat però no és comprensible”. Intuïtiu també fora dels terrenys de joc, assegura: “Mai he demanat explicacions i només he intentat ajudar els companys”.

L’ascens d’aquesta temporada, amb Longo dins la nòmina d’atacants, és el premi més merescut i esperat per a un dels herois d’aquest club. “He sacrificat un any per poder viure un ascens que he sentit molt meu”.

L’afecte mostrat pels aficionats

La nit del 4 de juny va ser una de les millors de la seva la vida. “Portava tota la meva trajectòria esperant aquest moment. Veia a la meva família a la graderia i em venien ganes de plorar”. Tampoc oblidarà l’afecte mostrat pels aficionats. “És molt emotiu veure com tanta gent t’estima, ho agraeixo molt i m’enorgulleix”. A pocs dies d’acabar la seva relació contractual amb el club de la seva vida, Felipe Sanchón no s’ha plantejat la retirada. “Vull seguir i seria un somni jugar a Primera amb el Girona tot i que acceptaré qualsevol decisió. Soc realista i no és fàcil que em quedi”, conclou amb sinceritat.