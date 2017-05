El títol és per al millor fons d’armari

Al final, el títol va ser per qui va confiar més en l’equip en la seva globalitat. En una Lliga on havien de manar els dos tridents més famosos d’Europa, va acabar sent el fons d’armari el que va fer pesar més la balança cap a un dels dos bàndols. Concretament, cap al del Madrid, que va entendre millor que el Barça que hi havia vida més enllà de la BBC. Malgrat que a Màlaga van marcar Cristiano, que ha acabat la temporada molt endollat, i Benzema, la política de rotacions de Zidane i el talent van fer que la banqueta del Madrid tingués més pes que la del Barça aquesta temporada.

La diferència pel que fa a aportació de gols i assistències dels jugadors menys habituals ha sigut aclaparadora: 45 gols ha aportat la banqueta blanca, per només 23 de la blaugrana. Un desequilibri que es fa encara més evident quan es té en compte el pes relatiu que suposen aquests gols respecte al total dels anotats: els suplents blancs marquen el 42% dels gols del seu equip, mentre que al Barça només passa en el 20% de les dianes. Pel que fa a les assistències, novament el conjunt blanc torna a mostrar més equilibri: 41 passades de gol (47% del total), per només 19 (22%) dels blaugranes.

Poc preocupaven a Zidane les lesions de Bale, el cansament de Cristiano o la irregularitat de Benzema. El Madrid ha acabat el curs amb tres suplents entre els cinc jugadors que més gols i assistències han aportat a l’equip en Lliga. Morata ha firmat 15 dianes i 5 assistències; Isco (ahir de nou decisiu amb una assistència d’or a l’inici del duel), 10 gols i 9 últimes passades, i James, tot i haver completat el probablement últim any com a jugador blanc, ha acabat amb unes xifres gens menyspreables: 8 gols i 6 passades. Entre tots tres han firmat 33 gols, només 10 menys que els que ha fet la BBC. En la banqueta del Barça, en canvi, només Alcácer i Rafinha són entre els cinc màxims golejadors (amb sis gols), i tots els màxims assistents són titulars. Ells i Rakitic (els tres màxims realitzadors després del trident) sumen 19 gols, 60 menys que la MSN (79). El Barça, queda clar, té molta més dependència de la seva tripleta ofensiva.

La diferència entre les banquetes, però, no és només una qüestió quantitativa, sinó també qualitativa: sense els gols dels suplents, el Madrid hauria deixat de sumar 25 punts, mentre que el Barça només 6. Aportacions desiguals que han acabat valent un títol.