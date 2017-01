Les vacances de Nadal no aturen el Madrid

Després de l’escalada coronada amb èxit al Mundial de Clubs, s’esperava una caiguda del R eial Madrid -o una petita ensopegada, si més no-. Després dels torrons i de les festes de Nadal. Després d’una convocatòria sense Cristiano Ronaldo, ni Sergio Ramos, a més de les absències de Gareth Bale, Lucas Vázquez i Kovacic. Tenint en compte, a més, que al Santiago Bernabéu s’hi plantava un dels equips més potents del futbol espanyol. Però res de tot això va impedir que el Madrid donés continuïtat a la seva dinàmica guanyadora del 2016, amb un triomf contundent per 3-0 contra el Sevilla en l’anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. Amb dos gols de James Rodríguez -que va aprofitar l’ocasió per reivindicar més protagonisme al club blanc- i un de Raphäel Varane a la sortida d’un córner, més una actuació polèmica del col·legiat Mateu Lahoz, l’equip de Zinedine Zidane va posar peu i mig a la següent ronda d’una competició que, com la Lliga, aquest any sembla que es pren més seriosament que en altres temporades.

Encara tocarà passar pel Sánchez Pizjuán, però en 40 minuts, el Madrid va deixar molt encarrilat el seu accés a quarts per convertir pràcticament en tràmit el duel en terres sevillanes. De fet, no va trigar ni un quart d’hora a obrir el marcador. Una pèrdua de pilota innocent dels andalusos, d’aquelles que els manuals de futbol prohibeixen de totes totes, va ser el parany amb què el Madrid va endreçar un partit que corria el risc de complicar-se-li per l’atreviment visitant. Però una passada frontal de Mercado a N’Zonzi, que estava d’esquena, va deixar en safata a James Rodríguez un xut que va ajustar amb delicada precisió a la base del pal dret de la porteria de Sergio Rico. La celebració del colombià, que va anar a obrir els braços al córner, pretenia ser una barreja entre un “aquest soc jo” i una petició d’estima a l’afició madridista. El públic del Bernabéu no li va fallar i, tocant al final del matx, quan va ser substituït, va premiar-lo amb una sonora ovació.

Va ser un dels grans protagonistes de la nit. Era, amb permís de Modric i Kroos, altre cop directors d’orquestra al mig del camp amb Casemiro, la gran estrella sobre la gespa del Bernabéu, que observava un Madrid sense Benzema ni Keylor Navas, ahir suplents en favor de Morata i Kiko Casilla. I com a crac de referència, el colombià va assumir els galons de xutar el penal que l’àrbitre Mateu Lahoz va xiular al minut 43 per una empenta suau a Modric, una acció que va derivar en el definitiu 3-0.

Abans d’això, el Sevilla havia perdonat un parell d’ocasions claríssimes per marcar un gol que li hauria donat accés a l’eliminatòria. I és que els andalusos no van ser capaços de fer reset del guió i refer-lo de nou, abstraient-se del marcador i de les errades pròpies i arbitrals que els anaven castigant. El 2-0 de Varane, que va enviar al fons de la xarxa un remat de cap després d’un córner, va acabar de deixar tocat l’equip de Sampaoli, que amb prou feines va poder reaccionar a la segona meitat. Els millors arguments sevillistes van concentrar-se en la primera meitat, però l’encert de cara a porteria dels andalusos va ser nefast. Potser l’error més sorprenent va ser el de Vitolo, que va fallar davant Casilla després de quedar-se sol amb una carrera a l’espai. El davanter canari admetia després del partit que la remuntada seria “molt difícil” però prometia lluita fins al final. En caldrà molta.