Els valors de Florentino, qüestionats a la Púnica

“Benvinguts a un lloc on només importen els valors esportius, els desafiaments, l’entrega, la passió i sobretot la pilota”. Amb aquest parlament responia sense citar-lo Florentino Pérez a Gerard Piqué, que havia qüestionat un dia abans els valors del Madrid i els fils que es mouen des de la llotja del Santiago Bernabéu. A pocs metres, a l’avantllotja, el president madridista presentava l’acord de patrocini amb Telefónica i es defensava de les acusacions de Piqué. Mentre Florentino lluïa valors, Eldiario.es avançava que Alejandro de Pedro, un dels principals acusats en el cas Púnica, rebia 300.000 euros anuals del club blanc per defensar la reputació de Florentino i el Madrid a través d’un fals diari digital: Diariobernabeu.com.

Un contracte de 300.000 euros

El sumari del cas, al qual ha tingut també accés l’ARA, demostra les indicacions del mateix Florentino i del cap de comunicació del club, Antonio Galeano, al mateix De Pedro, que, en un dels missatges, deixa clara la importància de l’acord tancat amb l’entitat blanca. “Acabo de tancar amb Florentino un supercontracte”, exclama. De fet, el mateix empresari, que havia tancat l’acord l’any 2013 amb el Madrid, li suggereix al màxim mandatari blanc: “Hauria de muntar el portal de què vam parlar”, en referència a una nova eina de propaganda dels objectius del president madridista, que li dona la raó: “Hi estic d’acord”.

A Diariobernabeu.com, que ja no està operatiu, les notícies per defensar la imatge del president i els seus interessos són constants. També les directrius que arriben des dels despatxos del Santiago Bernabéu i ACS, la constructora del president blanc. “Per ordre de l’Antonio hem mogut això”, li diu De Pedro a Florentino, referint-se a Galeano i adjuntant un article sobre l’exjugador alemany Uli Hoeness. “Álex, no poseu a Diario Bernabéu que mig Europa està darrere d’Isco perquè, a part de no ser veritat, ens acabarà creant problemes”, avisa en un altre missatge el president. “Aquesta és la línia”, remata Galeano per felicitar l’empresari després d’un article.

La utilització del diari digital per part de Florentino arriba als nivells de pressionar el mateix entrenador del club aquella temporada, Carlo Ancelotti. En aquest cas, per influenciar el tècnic a l’hora de fer alineacions. El portal feia articles molt posicionats a favor del davanter gal·lès Gareth Bale, una aposta personal de Florentino que va costar més de 100 milions d’euros, i el periodista del mitjà preguntava directament a l’entrenador italià en roda de premsa l’endemà: “¿És un luxe excessiu que Gareth Bale no sigui titular en tots els partits com passa amb Cristiano?” De Pedro, orgullós de l’estratègia utilitzada, va enviar el vídeo a Florentino, que li va respondre “Bé”. I en una altra ocasió, també parlant de l’exatacant del Tottenham, va afegir: “Jo també crec que és necessari reforçar el tema Bale perquè els meus enemics l’atacaran com fan sempre. Ara, el Jesé”.

Els àrbitres, presents

En altres casos, l’estament arbitral era el que estava en el punt de mira: concretament Undiano Mallenco i l’exàrbitre Iturralde González. “Anem a totes amb el tema de l’arbitratge, sobretot traient imatges de la trepitjada al cap de Busquets a Pepe”, li diu l’empresari vinculat a la Púnica al president del Madrid el març del 2014. També el periodista José María García o l’expresident Ramón Calderón, ferm opositor de l’actual dirigent madridista, rebien les estocades de Diariobernabeu.com.

“Bona nit, president, ja hem començat amb el tema dels ultres tal com vas demanar”, diu un altre missatge de De Pedro, que dona indicacions al seu equip per buscar informació dels seguidors més radicals i el diari del grup Prisa As, amb una línia editorial contrària a Florentino: “Necessito que em recopilis informació de l’As en la qual donin veu als ultres. Em diu el presi que els donem canya”. Tot sota control, a canvi de 300.000 euros.