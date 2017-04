El futbolista de l'Eldenc José Sánchez denuncia que "sortiran més coses"

José Sánchez, futbolista de l'Eldenc, en declaracions a l'agència EFE, ha afirmat que la gent que ha controlat l'equip les últimes setmanes "li han tret les ganes de jugar a futbol". A més, Sánchez ha lloat la valentia del seu company d'equip i delator de tota la trama que es va destapar arran de la derrota per 12-0 davant el Barça B, Cheikh Saad.

Sánchez coincideix amb Cheikh a l'hora d'afirmar que "tot estava sent molt estrany, amb jugadors que passaven de ser titulars a quedar-se fora de les convocatòries i viceversa". A banda d'expressar la seva sorpresa pels fets, també ha manifestat que no s'esperava la "presumpta implicació dels jugadors Cháfer i Maiky". A més a més, considera que "això no s'acabarà aquí. Sortiran més coses i s'ha d'esperar". Sánchez també ha animat els aficionats de l'Eldenc a "seguir animant l'equip i a intentar oblidar tot el que ha passat".



El futbolista, tot i estar recuperat d'una lesió que li va impedir entrar en la dinàmica de l'equip, no està comptant amb gaires minuts i s'està quedant fora de moltes convocatòries des de l'arribada, al desembre, del grup inversor italià que controla l'equip que té en Nobile Capuani el seu màxim responsable. És la segona etapa de Sánchez a Elda.



Esquembre es deslliga de Capuani

D'altra banda, i segons ha informat aquesta matinada la Cadena Cope, José Miguel Esquembre, advocat del fons d'inversió italià, s'ha retirat de la defensa de Capuani. Tot i això, Esquembre ha afirmat que no sabia res i que encara confia en la innocència del seu client, així que es retira de la defensa per poder ser un dels testimonis quan hi hagi un judici. L'advocat ja va defensar la innocència de Capuani aquest dimarts, però ara abandona la seva defensa.



A l' Eldenc, sempre segons la Cope, consideren que Esquembre està tan implicat com Capuani o l'entrenador italià Filippo di Pierro, dos dels cinc detinguts que han quedat en llibertat amb càrrecs.