El València se solidaritza amb dos jugadors que va ser víctimes d'actituds racistes en un partit de juvenils

Juan O Sila i John Edwards, dos futbolistes del juvenil B del CF Històrics, un club valencià, han estat els protagonistes a l'entrenament del València. Abdennour, Managala, Cancelo, Bakkali i Munir, jugadors del primer equip, els han convidat aquest dijous a la Ciutat Esportiva per solidaritzar-s'hi, ja que aquest cap de setmana, Juan i John van patir un cas de racisme.



Els dos futbolistes juvenils van ser víctimes aquest cap de setmana d' insults racistes des del principi del partit que els enfrontava al CD San Lorenzo de Massamagrell, a l'estadi municipal d'aquesta població, molt propera a la ciutat de València. Amb el resultat favorable d'1-2, i quan quedaven 15 minuts per al final, el cos tècnic de l'Històrics i els seus jugadors van dir prou. "Hi va haver un moment en què en John va començar a plorar. Llavors vam dir prou. Vaig entrar a consolar-lo i vam decidir abandonar el partit", ha explicat el seu entrenador, Álvaro Rubio, en declaracions als mitjans del València CF.



Coincidint amb el Dia Internacional de l'Esport per al Desenvolupament i la Pau que se celebra aquest dijous, l'entitat valenciana ha convidat Juan i John a les seves instal·lacions de Paterna. Els mitjans del club han difós un vídeo resum de la trobada. Als dos futbolistes juvenils, que han acudit a la cita acompanyats del seu entrenador, se'ls veu molt emocionats.



🎥Los jugadores muestran su solidaridad con John y Juan. Y, juntos, todos decimos NO AL RACISMO. La historia completa👉 https://t.co/Eh9GU1VLNn pic.twitter.com/C8J2dZ8nGX — Valencia CF (@valenciacf) 6 de abril de 2017

Juan, amb la veu entretallada, ha explicat que " Cancelo ha tingut un gest molt bonic. Ens ha donat una bota tant a mi com a en John". Per la seva part, John ha fet un clam perquè col·laborem "entre tots perquè això no torni a passar. El futbol és un esport molt bonic que ha de poder jugar tothom sense límits i sense fronteres".

Els jugadors del València presents a la trobada, a banda de mostrar la seva solidaritat i suport als joves jugadors de l'Històrics, també els han entregat diversos objectes personals. "D'un gest tan lleig com el que vam viure el cap de setmana, n'acabem amb un rècord molt bonic. No tinc paraules", conclou un Juan visiblement emocionat.