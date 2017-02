El Barça garanteix un partit al juny per celebrar els 25 anys de Wembley

Uns dies després que Julio Salinas posés en dubte la celebració d’un partit d’homenatge al Dream Team, el Barça ha garantit que aquest amistós entre els integrants d’aquell equip i futbolistes llegendaris es jugarà, i que es farà a principis de juny. La directiva va tractar el tema durant la reunió ordinària de la junta i, per boca del seu portaveu, Josep Vives, va voler tancar els rumors al voltant dels actes commemoratius dels 25 anys de la primera Champions del club, aconseguida a Wembley el 1992.

“A la directiva li fa molta il·lusió aquest partit, i ens consta que hi ha exjugadors que també ho pensen”, assegurava Vives, que no va poder donar més detalls sobre el format final de l’enfrontament ni sobre quins serien els futbolistes que finalment hi participarien: “Tenim la idea però encara no ho podem concretar. Ha de ser un homenatge, que els jugadors se sentin confortables i reconeguts”. El portaveu va aclarir que s’hi estava “treballant” i que s’anunciarà les pròximes setmanes “de manera conjunta” un cop estiguin tancats tots els serrells. El que sí que va poder garantir és que el partit es jugaria al Camp Nou. “No se’ns acudeix cap escenari millor per disputar-lo”, va dir.

Reconeixement als exdirectius

El partit entre els exjugadors no serà l’únic acte al voltant dels 25 anys de Wembley. El club també prepara un reconeixement “a totes les persones que van participar en aquella gran fita, tant des d’un punt de vista esportiu com social i institucional”. Per tant, també es retrà homenatge al paper dels aficionats que van viatjar a Wembley i a la directiva, que aleshores presidia Josep Lluís Núñez. “Volem celebrar amb tothom aquesta efemèride importantíssima per a la història del club. Considerem que tots han de rebre el seu reconeixement”, afegia el portaveu.

Per ara ja s’han fet alguns actes commemoratius del 25è aniversari, com la samarreta del primer equip -inspirada en l’equipació de la temporada 1991/92- o la invitació del Sampdoria -rival en la final del 1992- a la passada edició del Trofeu Joan Gamper. Més endavant s’obrirà un espai al museu del club dedicat a Wembley, un cicle de ponències, un documental i una programació especial a BarçaTV, entre d’altres.

El club compleix el pressupost

L’homenatge al Dream Team no va ser l’únic tema de la reunió de junta. També es va analitzar la situació financera del Barça després del primer semestre de temporada. “Estem complint el pressupost i l’estem complint bé”, indicava Vives, que afegia que les renovacions dels jugadors de la plantilla que s’havien fet fins ara no alteraven la massa salarial prevista: “Complim el tema, fil per randa”. La previsió és tancar la temporada amb uns ingressos de 695 milions d’euros i unes despeses de 663.