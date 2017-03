Un gest de 'fair play' presideix l'Igualada-Espanyol infantil femení

Un gest de 'fair play' va presidir, diumenge, l' Igualada- Espanyol femení de la Primera Divisió Infantil-Aleví. En el minut 7 de la darrera jornada de lliga d'aquesta categoria, on l'Igualada es jugava quedar tercer, un xoc entre dues jugadores amb 0-0 al marcador va permetre a una igualadina quedar-se amb la pilota, mentre que una jugadora blanc-i-blava va quedar-se estesa a terra.

La igualadina, que no va adonar-se del que havia passat, va fer una passada interior, donant continuïtat a una jugada que acabaria servint al conjunt local per anotar l'1-0. Qui si que havia vist què havia passat va ser el tècnic local, que tot i demanar llençar la pilota fora a les seves noies, no va aconseguir impedir que la jugada, que es va resoldre ràpid, anotessin. Ni les noies locals, que no havien sentit el seu tècnic, ni els àrbitres, a qui els tècnics espanyolistes demanaven aturar la jugada, van interrompre-la.

Un cop van ser conscients de la situació, però, els entrenadors locals van tenir un gest bonic i van decidir que es deixarien marcar un gol per restablir l'empat. L'entrenador va parlar amb la capitana, i totes les jugadores hi van estar d'acord. Un cop l'Espanyol va marcar l'1-1, tant les jugadores com els tècnics de tots dos equips es van donar la mà, agraint el gest. A partir d'aleshores, el partit va transcórrer amb normalitat. L'Espanyol va acabar guanyant per 3-9.