Una ruleta al mig del camp, una croqueta a l’interior de l’àrea rival i un xut creuat inapel·lable a gol. Amb aquesta obra d’art, Jordi Mboula, un extrem de 18 anys de l’Ametlla del Vallès, va sentenciar el partit de Champions juvenil entre el Barça i el Borussia Dortmund. El seu golàs, com el de Carles Aleñá fa un any o el de Munir en fa tres a la mateixa competició, ha fet la volta al món, i demostra que a La Masia blaugrana continua brollant el talent. Una altra cosa és que no sapiguem gestionar-lo.

Primer, ens toca aixecar la mà als de fora. Quan veus el gol de Mboula, el primer que et preguntes és com pot ser que no sigui ja al Barça B. Íntimament, com a amant del futbol, saps que estàs cometent el mateix error que amb Deulofeu o amb Adama: voler córrer massa. Aleshores, com a periodista, preguntes a la gent que treballa a la base del Barça, que en sap molt, i et diuen que és un juvenil de segon any i que ja li arribarà el moment. I saps que tenen raó. Mboula ja ha anat convocat algun cop amb el filial, però aquesta temporada li toca continuar rebentant-la al juvenil.

Però, d’altra banda, saps que al Barça B hi acaba d’arribar cedit un extrem nigerià que amb 20 anys encara no havia sortit del seu país. I tornes a preguntar a gent que s’hi dedica, i no n’havien sentit a parlar. I t’expliquen que el van fitxar perquè un representant va portar al club un USB amb imatges del nano. I resulta que els que l’han vist entrenar-se -perquè encara no ha debutat- diuen, en el més generós dels casos, que és un futbolista normalet. Tampoc es tracta de ser cruels, perquè Bassey no en té cap culpa i perquè no ens hem de precipitar amb Mboula, però és difícil no pensar que, un cop més, barrem el pas al talent de casa amb gent de fora que no té nivell.

Si fer el salt del juvenil al filial és fotut, imagineu-vos del B al primer equip. Un exemple: des que Aleñá va cridar l’atenció dels que encara no el coneixien amb un gran gol al novembre al camp de l’Hèrcules, ha jugat amb el primer equip exactament zero minuts. No surt una estoneta ni tan sols amb un 0-6 al camp de l’Alabès, i això que diuen que és qui té més condicions per fer el salt. I falta un lateral dret i veus que pregunten pel de l’Eibar o pel del Dépor abans que mirar al filial. I Digne juga al primer equip. I ja intentes no precipitar-te, però és inevitable pensar que potser, si els donessin una oportunitat, una, ens enduríem una sorpresa. I és aleshores quan el golàs de Mboula t’acaba costant una enrabiada.