L'exjugador de bàsquet Sergi Grimau es posa al capdavant dels Special Olympics

260x366 L'exjugador de bàsquet Sergi Grimau / SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA L'exjugador de bàsquet Sergi Grimau / SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

Relleu al capdavant de Special Olympics Catalunya. Durant els pròxims quatre anys, l'exjugador de bàsquet Sergi Grimau, germà de l'excapità del Barça Roger Grimau i el jugador del Movistar Estudiantes Jordi Grimau, portarà les regnes de l'entitat que lluita per fomentar l'esport i el lleure per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Sergi Grimau, que treballa com a director de màrqueting en una empresa lleidatana, ja formava part de la junta directiva dels Special Olympics, i el 2015 va iniciar una aventura per col·laborar amb l'entitat, participant en la Iron Man de Roth, la més important d'Europa, de 226 quilòmetres, per r ecaptar fons per als esportistes amb discapacitat intel·lectual. Abans, ja havia estat abanderat en alguna de les competicions celebrades a Catalunya, i havia format part de diferents equips de relleus en proves de triatló amb esportistes dels Special Olympics.