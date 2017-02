El gest de Pep Guardiola amb un jugador rival que serà pare

Pep Guardiola va gaudir dilluns d'una gran nit, ja que el Manchester City va guanyar 0 a 2 el Bournemouth, un resultat que li permet retallar distància respecte el Chelsea i superar la resta de rivals en la lluita per entrar a la Champions. El tècnic català però, va deixar una de les imatges de la nit després dels 90 minuts al Vitality Stadium. Quan l'àrbitre va xiular el final del duel, Guardiola va dirigir-se cap a Harry Arter i el va felicitar per la seva recent paternitat. El jugador irlandès i la seva parella van perdre una filla en un part el desembre del 2015, i l'entrenador del City va desitjar-li tota la sort del món a Arter.

El mateix club del sud d'Anglaterra ha explicat els fets a través de les xarxes socials, qualificant el gest de Guardiola com a "toc de distinció".

👏



From Pep to @HarryArter2, a touch of class...



"He gave me and my partner his best wishes ahead of the birth of our child." #afcb 🍒 pic.twitter.com/BEu0MaRbBK