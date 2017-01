L'habitació 221 ja espera Patrice Sousia

Aquest dijous serà un dels dies més especials per a Patrice Sousia. Amb 18 anys acabats de fer –els va complir dimecres– el jove camerunès tornarà a la Masia per reprendre la carrera futbolística al Barça. Ja l’espera l’habitació 221 de la Masia, on ja dormirà la nit de dijous a divendres després d’un any i mig d’exili lluny del que havia estat casa seva des del 2012, quan va aterrar a Barcelona amb 13 anys. Sousia va ser la gran víctima de la sanció al Barça pel cas Masia, ja que l’agost del 2015 la FIFA va obligar el club a fer-lo fora fins que complís 18 anys, sense permetre-li cap tipus de contacte.

A les 10 d’aquest dijous, el Barça passarà a recollir el jugador per la que ha estat la seva residència durant els últims mesos, la Joaquim Blume. D’allí anirà fins a Sant Joan Despí per retrobar-se amb la seva família futbolística, el Barça, que li explicarà els plans que tenen amb ell per aquesta temporada. En principi, jugarà al juvenil B de Quique Álvarez, i podrà començar a competir quan es tingui el 'transfer' internacional, una qüestió que s’espera resoldre aviat a les oficines de la Ciutat Esportiva. Dijous mateix, de fet, un cop el noi ja té 18 anys i un dia, es poden iniciar els tràmits per inscriure la seva llicència federativa que li ha de permetre tornar a jugar amb el Barça pràcticament tres anys després de fer-ho per última vegada. Ja que, prèviament a expulsar-lo de la Masia i deixar-lo amb 16 anys sol a Barcelona, la FIFA ja li havia prohibit jugar amb el Barça, el club que l’havia portat des del Camerun fins a Barcelona gràcies a la Fundació Eto’o. Primer li van negar els partits oficials, després els amistosos i finalment qualsevol tipus de contacte amb el club. El de Patrice va ser un dels casos detonants de l’enfrontament Barça-FIFA que va explotar el 2 d’abril del 2014 i que va suposar una profunda sacsejada dins del futbol base blaugrana, molt més important fins i tot que l’impacte que va representar la prohibició de fitxar durant un any al primer equip.

Tornar a entrenar-se

Al migdia, Patrice es reunirà amb alguns dels que van ser companys seus al planter del Barça, ja que podrà dinar per primera vegada a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva. I també podrà entrenar-se. Tot i no tenir encara el 'transfer' internacional, la normativa permet que comenci a recuperar sensacions sobre la gespa de Sant Joan Despí amb el seu nou equip. A la nit, Patrice sumarà una nova habitació al seu historial: va viure a la 104, a la 114... i aquesta nova habitació coneixerà els seus nous companys de la 221. Serà temporal. Un temps d’impàs fins que d’aquí uns mesos se’l reubiqui en un dels pisos que el Barça té a prop de la Ciutat Esportiva. No gaire lluny de la casa del seu amic Àlex Collado, que el va acollir durant dues setmanes –compartint habitació– mentre el Barça gestionava l’accés de Patrice a la Blume.

Patrice anirà recuperant a poc a poc la normalitat, compaginant els entrenaments a Sant Joan Despí amb les classes que va començar aquesta tardor a l’Escola Pia, un grau de cicle mitjà de futbol. Ja només faltarà un pas més per assolir la plena normalitat: tornar posar-se la samarreta del Barça en un partit oficial.