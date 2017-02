Important triomf del Barça Lassa a al pista del Veszprém (22-25)

El Barça Lassa, gràcies a una extraordinària segona meitat del porter macedoni Borko Ristovski (11 parades de 19 llançaments) i una bona defensa, ha guanyat a la pista del Telekom Veszprém (22-25) i segueix com a líder en solitari amb dos punts d'avantatge sobre el París Saint Germain.



Si Ristovski va ser clau en la victòria, també ha destacat la defensa sobre Laszlo Nagy i Dragan Gajic, que han sumar deu gols entre tots dos en la primera meitat i només han pogut aconseguir dos (un de pena màxima) en la segona.



El Veszprém ha sortit a la pista amb baixes importants com les del central islandès Aron Palmarsson, el lateral croat Marko Kopljar i el també lateral Gabor Ancsin, però, com estava previst, l'equip de Xavier Sabaté ha carregat el joc en la seva ala dreta sobre el lateral i capità hongarès Laszlo Nagy i l'extrem eslovè Dragan Gajic.



Pascual havia començat les rotacions fent entrar Lasse Andersson per Raúl Entrerríos, Filip Jicha en suport a la defensa i Kamil Syprzak per Cedric Sorhaindo, i Dika Mem ha empatay (12-12, m.27). Dues exclusions consecutives de Viran i Jicha han permès al campió hongarès anar-se'n al descans amb un mínima renda (14-13).



Xavi Pascual ha fet jugar a la segona part a Cedric Sorhaindo només en defensa i amb el macedoni Borko Ristovski sota els pals, després d'una primera meitat poc encertada de Gonzalo Pérez de Vargas. Des d'aquest moment, el Barcelona va passar a controlar el partit. Ristovski ho ha aturat tot i Kiril Lazarov, amb dos gols consecutius, ha posat per davant el Barça (17-18, m.41) .



Chema Rodríguez feia reaccionar al seu equip amb dos gols seguits (20-23, m.24), però el control del partit el portaven Entrerríos i Andersson, que es rellevaven en el ritme de joc que més convenia al seu equip. A més, Ristovski portava 10 parades en els 25 minuts que era al parquet i seria la clau d'una victòria realment transcendental. Una victòria que manté els blaugranes en el liderat.