El Barça Lassa serà campió per setena vegada consecutiva de la lliga Asobal si guanya al Bidasoa

El Barça Lassa rep aquest dimarts al Palau Blaugrana el Bidasoa (20.30 hores) amb l'objectiu d'aconseguir un triomf que li donaria matemàticament el títol de la Lliga ASOBAL, el setè consecutiu. Seria el vintè quart títol de Lliga dels blaugranes, invictes en les 26 jornades d'aquesta temporada i amb un total de 117 victòries a la Lliga consecutives després 1.430 dies sense conèixer la derrota; és a dir tres anys, deu mesos i 27 dies.

La valuosa victòria de dissabte a la -fins aquell dia inexpugnable- pista de l' Ademar Lleó (27-28), amb una gran parada final del meta Borko Ristovski a quatre segons per al final, va possibilitar la victòria que deixava en safata el títol. "Ens feia falta un partit com el de Lleó per preparar la Copa d'Europa (els quarts de la Lliga de Campions contra el Kiel). Per aconseguir la Lliga ASOBAL ens falta encara guanyar un partit, però demà som favorits jugant a casa davant el Bidasoa i esperem que pugui caure el títol al Palau ", ha declarat el capità, Víctor Tomas.

Amb les baixes per lesió ja conegudes de Lasse Andersson i Gonzalo Pérez de Vargas i amb l'important partit de diumenge a la pista del Kiel alemany, el tècnic blaugrana, Xavi Pascual, efectuarà alguna rotació per dosificar a algun dels seus titulars.

Ni Joan Sauich, ni Jesper Noddesbo van entrar en la convocatòria a Lleó i demà podrien fer-ho per donar descans a jugadors amb sobrecàrrega de partits, encara que Pascual no ho decidirà fins poc abans de la trobada.

També serà una trobada especial per a Víctor Tomás, Raúl Entrerríos, Cedric Sorhaindo i Jesper Noddesbo, els únics que poden sumar està setena lliga consecutiva. En el cas del veterà Noddesbo, que va arribar a l'equip en 2007, seria l'últim títol de Lliga, ja que deixarà la plantilla a final de temporada. El Bidasoa Irun arriba al Palau 03:00 patir dues derrotes per la mínima en les dues últimes jornades: davant el Fraikin Granollers (28-27) ia casa davant del Guadalajara (29-31), i situat en la desena plaça de la taula.