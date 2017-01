Espanya debuta al Mundial d'handbol derrotant Islàndia (27-21)

La selecció espanyola d' handbol ha debutat al Mundial de França amb una soferta victòria (27-21) sobre Islàndia, en un partit en què Espanya ha patit molt, fins que ha aconseguit millorar en defensa, especialment a la segona part.

En els altres partits del grup, Macedònia ha derrotat per 34-30 a Tunísia i Eslovènia ha superat Angola per 42-25. Els quatre primers classificats del grup es classifiquen per la propera ronda.