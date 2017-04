El Barça ha guanyat perquè té un equip millor. Jugadors més bons fan un equip millor i, en general, la tendència és que els equips bons guanyin els equips menys bons. Acaba el partit i tens la sensació que el resultat és exagerat, que no acaba de fer justícia als mèrits de cadascú. Però, d’acord amb el tòpic, aquesta mena de justícia en el futbol no existeix: res a dir, inapel·lable. Ens feia molta il·lusió però no ha pogut ser. I el disgust que tenim és proporcional a la il·lusió. Novament, tot i saber que era gairebé impossible, els pericos hem arribat al derbi amb massa esperança. I ara toca pair la derrota. Però prefereixo tenir il·lusió i ganes, arriscar-me públicament, i després aguantar la tempesta, que no pas ser prudent i no viure intensament.

Hem perdut sobretot pels nostres errors. Però tenir jugadors millors ja és això: minimitza la possibilitat d’errades i maximitza l’aprofitament de les del contrari. Jurado és el jugador de més qualitat que tenim, però no té prou qualitat. A Aarón l’hi perdonem perquè té la disculpa de la joventut. Li queden anys per aprendre i algun derbi per guanyar. Perquè avui ha sigut un derbi de canvi de cicle. Que ningú es pensi que m’he llegit d’urgència un llibre d’autoajuda: n’estic convençut. Hem jugat com mai i hem perdut com sempre, que deia aquell. Però és veritat. La primera part l’han jugat dos equips que semblaven del mateix nivell. A la segona, l’errada inicial ho ha trencat tot. Mai sabrem què hauria passat. Però jo em quedo amb la primera i amb la sensació que estem pujant esglaons. No hem necessitat ni excessives faltes, ni cap “intensitat” especial per tenir la sensació de partit controlat. I Jurado fallant la millor oportunitat. I Undiano, com estava previst, amb la mà fluixa des de bon principi per als blanc-i-blaus i perdonant Busquets o Piqué (que en el minut 90 encara buscava un gol mantenint la flama ben encesa). Mentre les cames han aguantat, hem jugat a futbol amb criteri. Aquest és el camí. Gràcies a Mr. Chen. I espero que ahir veiés que encara cal seguir-ne pujant. Volem una mica més. Seguint el pla previst. Un pla que l’any que ve inclou classificació europea i, potser, una victòria al derbi. En tot cas, la ressaca del derbi ens deixa tristos però convençuts que cada cop la tenim més a prop.