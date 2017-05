Els hongaresos que mai haurien de ser oblidats

Durant molts anys els barcelonistes creuaven la porta del bar Kék Duna, al carrer del Capità Arenas, amb l’esperança de trobar-hi jugadors del Barça. A la Barcelona dels anys 60 i 70 va ser normal veure com futbolistes retirats i en actiu del Barça s’aplegaven en aquest bar per xerrar de futbol, amb Zoltán Czibor darrere la barra. L’exdavanter, un cop es va retirar, va obrir aquest bar i, en un atac de nostàlgia, el va batejar amb un nom en hongarès, ja que, en aquesta llengua, kék Duna vol dir “Danubi blau”. El bar ja no ni és. I, durant molts anys, a mesura que el Barça es feia gran, el record dels jugadors hongaresos que van fer gran el Barça va semblar que s’apagava. Tibor Kocsis, un director de documentals hongarès, per exemple, desconeixia la història de jugadors com Kubala, Czibor o Kocsis, i quan li van parlar d’ells va decidir que els dedicaria un documental per evitar que siguin oblidats. Tant a Catalunya com a Hongria.

El cap de setmana vinent, tant el dissabte 27 com el diumenge 28 de maig, amb l’ARA es podrà comprar per 9,95 euros el documental Hongaresos del Barça, resultat d’anys de feina de Tibor Kocsis, que comparteix cognom amb un dels hongaresos que van jugar al Barça, Sándor, però que no és familiar seu. Inicialment, Tibor Kocsis volia dedicar el documental a Kubala, el més conegut dels jugadors que van deixar Hongria durant els anys 50 per triomfar al Barça, però finalment va decidir anar més enllà, parlant amb familiars i amics de tots els futbolistes que van permetre que el Barça es quedés a un sol pas de ser campió d’Europa per primer cop, quan va perdre la final de la Copa d’Europa contra el Benfica portuguès el 1961.

Kubala, que va jugar a l’equip blaugrana entre el 1950 i el 1961, va marcar 194 gols en 256 partits i va liderar el llegendari Barça de les Cinc Copes. Aquesta etapa de la seva vida va ser reconstruïda amb entrevistes als seus antics companys, com Luis Suárez, que recorda que “va ser ell el primer a xutar faltes per sobre la tanca defensiva amb efecte, com ara fa tothom”. “Abans d’ell, ningú ho feia. Veure Kubala va ser com veure el futur. Ell xutava les faltes amb efecte, feia la paradinha abans del penal i tenia trucs que els altres no podíem ni imaginar”, recorda el gallec. “Personatges com Ángel María Villar i Michel Platini es posaven molt solemnes en parlar d’aquests jugadors. I he trobat algunes aficionades que als 80 anys encara es posen vermelles quan senten el nom de Kubala”, explica Tibor Kocsis. Kubala, amb la seva família, va fugir el 1949 del comunisme a Hongria i el 1950 es va establir a Espanya, on va viure fins a la seva mort, el 17 de maig del 2002, a Barcelona. Ell va ser el primer a arribar, però després ho van fer Sándor Kocsis i Zoltán Czibor, jugadors que havien arribat a perdre la final del Mundial del 1954 amb Hongria. Amb testimonis dels fills dels jugadors i de veterans del Barça com Tejada, Olivella i Alfonseda, el film ha servit per recuperar la figura d’aquests jugadors a Hongria, on durant el Teló d’Acer gairebé no es va parlar d’ells, ja que es van quedar a Barcelona, on Kocsis moriria de manera tràgica, en no adaptar-se a la vida sense el futbol en actiu. Czibor va obrir el bar i un dels seus nets ha entrat a La Masia per entrenar nens, mentre que el seu fill va ser durant molts anys fotògraf del diari Sport, seguint els partits del Barça. “Calia recuperar les seves figures, tant a Hongria com a Barcelona, ja que, per entendre com es va arribar a Wembley, cal recordar els que van fer feina abans”, diu Kocsis.