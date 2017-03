Brutal trepitjada a Ibrahimovic, que respon amb un cop de colze

El Manchester United ha empatat a casa contra el Bournemouth (1 a 1). El partit deixa els de José Mourinho a 14 punts del Chelsea i fora de les places que donen accés a la Champions. El duel a Old Trafford però, ha estat marcat per una doble acció de Zlatan Ibrahimovic que podria tenir conseqüències en forma de dura sanció. El davanter suec ha aplicat justícia sense esperar l'àrbitre. Tot ha arrencat amb una trepitjada del futbolista rival Tyrone Mings, que ha colpejat el cap del suec quan estava estirat sobre la gespa. Uns minuts més tard, en una pilota aèria, Ibrahimovic ha obert el colze per colpejar la cara del futbolista del Bournemouth. Diversos comptes de twitter ho han recollit.

Movistar+, també ha recollit la seqüència del suec, que ha acabat fallant un penal que hauria pogut suposar els tres punts per al United.

Mings ha assegurat que no ha trepitjat el suec amb intenció. "No ho faria mai, no és el meu tipus de joc. M'agrada entrar dur però net", ha dit.