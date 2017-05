"Més ingressos i millors resultats": un estudi analitza com afectaria la independència a l'esport

La Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes ha presentat aquest dimecres l''Impacte econòmic de la independència de Catalunya en les Federacions Esportives Catalanes', un complet estudi realitzat per Toni Garcia i Vicente Javaloyes. La anàlisi conclou que la independència generaria més ingressos econòmics (93 milions d'euros), més llocs de treball (705), accés als programes de solidaritat olímpica i increment dels resultats esportius. Catalunya, segons els autors, aspiraria a aconseguir entre 8 i 9 medalles en uns Jocs Olímpics, on hi podria haver uns 129 esportistes catalans.

L'escenari temporal de l‘estudi, que s'ha centrat en deu federacions (futbol, bàsquet, tenis, ciclisme, natació, vela, esports d’hivern, gimnàstica, rugbi i triatló) i ha extrapolat les dades, s'ha fixat en l‘any 2019. Les dades analitzen com es modificarien els ingressos i les despeses dels diferents organismes esportius. Les projeccions, que inclouen diferents hipòtesis, estan subjectes a l'aposta de l'administració.

"Aquest estudi ens dona impuls i ens fa evident que la independència és una oportunitat per al món de l'esport. L'esport català és un referent i ens dona una gran projecció internacional, el sector desperta admiració arreu del món", ha assegurat Neus Munté, consellera de la Presidència.

540x306 Toni Garcia i Vicente Javaloyes Toni Garcia i Vicente Javaloyes

"Nosaltres hem de deixar a punt les estructures del país per si es produeix un pas endavant. L'esport és un pilar fonamental de Catalunya", ha recordat Gerard Figueras, secretari general de l‘Esport.

"Cap projecte ha pogut superar el veto de l'Estat espanyol, que sempre ha tingut clar el seu paper. L'esport català no tindrà el suport internacional si no tenim la independència", ha dit Sergi Bláquez, vicepresident de la Plataforma Proseleccions.