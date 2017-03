Un dels imputats pel cas Púnica va muntar un diari fals al servei de Florentino Pérez, segons 'eldiario.es'

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, hauria acordat amb un dels principals acusats en el cas Púnica pagar per crear un fals diari digital al servei de la seva figura i de la del club blanc, segons ha informat 'eldiario.es'. El rotatiu digital explica que Pérez i Alejandro de Pedro, empresari i consultor vinculat al cas de corrupció mencionat, haurien tancat un acord el setembre de 2013 a partir del qual el Madrid pagava 300.000 euros anuals per millorar la reputació a les xarxes socials del Madrid a Espanya i en d'altres països.

Segons 'eldiario.es', la campanya a les xarxes socials organitzada per de De Pedro tenia com a base central la pàgina web 'diariobernabeu.com', que ja no està en funcionament, i que fa mesos que no actualitza el seu compte de Twitter. Es presentava com un "diari digital amb totes les notícies del Reial Madrid', però tant en les xarxes com en el propi web -accessible parcialment a través d'Archive.org-, no s'explicitava qui pagava aquest suposat mitjà. Tal i com apunta 'eldiario.es', aquest era el propi club, a través d'un contracte amb l'empresa de De Pedro, EICO.

En aquest portal, l'equip de comunicació del club blanc, liderat per Antonio Galeano, i el propi Florentino Pérez donaven indicacions directes a De Pedro sobre els continguts que havien d'aparèixer al web. En alguns casos també va servir per pressionar a l'entrenador amb les alineacions o fer campanyes contra àrbitres i contra rivals de Pérez, com l'expresident blanc Ramón Calderón. La relació entre totes dues persones estaria acreditada per nombrosos SMS i trucades telefòniques que consten en el sumari judicial de la trama Púnica, i als que ha tingut accés 'eldiario.es'.

Un dels exemples que menciona aquest diari digital és en una roda de premsa de Carlo Ancelotti, a qui Javier Iglesias, director de 'diariobernabeu.com', va preguntar per les suplències de Gareth Bale, com havia avisat De Pedro a Florentino: "És un luxe excessiu que Gareth Bale no sigui titular en tots els partits com passe amb Cristiano?". Després de la pregunta, De Pedro va enviar per SMS el vídeo a Florentino Pérez, qui li va respondre "bé". El diari també destaca la pressió que va fer aquest suposat mitjà en una acció entre Pepe i Busquets, i en articles on es posava en relleu que el Madrid estava acostumat a jugar amb deu homes contra el Barça.