Un segon quart indigne deixa el Barça Lassa virtualment eliminat

Passen les jornades i la imatge del Barça Lassa no millora. L’equip de Georgios Bartzokas va perdre estrepitosament a la pista del Darussafaka Dogus i va quedar virtualment eliminat de l’Eurolliga (67-56). Va ser un partit marcat per un segon quart indigne en què els blaugranes van encaixar un parcial de 9 a 30, una llosa massa pesada contra un rival que no va demostrar res de l’altre món i que, jugant a mig gas, en va tenir de sobres per endur-se el triomf.

El Barça Lassa venia de completar un bon partit contra el Reial Madrid a la Lliga ACB. Havia perdut, però per la mínima, i Bartzokas esperava que fos un punt d’inflexió perquè els jugadors havien competit amb caràcter. Però contra el Darussafaka van tornar a mostrar la seva pitjor imatge. I això que van començar bé, amb un parcial de 4-11 que feia somiar amb un triomf còmode. Fins que, en un obrir i tancar d’ulls, la màgia va desaparèixer. L’equip va perdre el nord en atac mentre obria la porta al conjunt turc, que no va dubtar a acceptar la invitació. Al final dels deu primers minuts s’hi va arribar amb un escarransit 11-13, i al descans el marcador ja era de 43-22.

La pitjor anotació de l’Eurolliga

El Barça Lassa va demostrar una vegada més per què és el pitjor anotador de tota l’Eurolliga. Només ha sumat 1.864 punts en 26 jornades, 71,6 de mitjana. A la pista del Darussafaka turc ni tan sols va arribar a aquesta xifra i es va quedar amb 56, la segona pitjor puntuació de la temporada. Darrere només hi ha els 52 punts que va fer a la pista de l’ Olympiacos (59-52) el novembre passat, i va igualar els 56 de la primera jornada de la Lliga Endesa contra l’ ICL Manresa (50-56).

Al conjunt català li va faltar capacitat competitiva. Va tenir moltes dificultats en les jugades interiors, allargava les possessions perquè no trobava opcions clares de tir i, en conseqüència, va abusar dels llançaments de tres punts. En va provar fins a 25, alguns a corre-cuita, i tan sols en va encertar set. Igualment pobres van ser els percentatges de dos punts (13 de 34 intents) i de tirs lliures (9 de 15). Només Perperoglou, amb 16 punts i cinc rebots, va aportar una mica de llum al Barça Lassa, acompanyat pels vuit punts i nou rebots d’ Ante Tomic. La resta de companys van passar desapercebuts i ni tan sols van arribar al 10 de valoració.

Bartzokas va parlar de “males eleccions en la transició ofensiva”, d’un segon període “pobre” i que l’objectiu principal, el “control del partit”, només es va produir “després del descans”. El Barça Lassa es va recuperar parcialment del primer temps amb un parcial de 10-20 que obria les portes de la remuntada. Fins i tot, a l’últim període, va arribar a situar-se a set punts a falta de cinc minuts. Però, de nou, van aparèixer els errors de precipitació i les imprecisions. Només va millorar en defensa, mentre que en atac seguia fallant múltiples llançaments a cistella.

Encara que el Darussafaka no jugués a un gran nivell, el conjunt turc en va tenir prou per doblegar el Barça, situar-se a una victòria de la classificació i somiar amb el play-off. Els blaugranes, en canvi, són a una derrota de l’eliminació matemàtica. I dimecres vinent tornen a visitar el Reial Madrid.