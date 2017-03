Una investigació científica equipara la passió pel futbol a l'amor romàntic

El futbol, com l'amor. Això és el que han intentat demostrar un grup d'investigadors portuguesos, que després d'un estudi de tres anys amb 56 persones –2 dones i 54 homes– han conclòs que la passió que senten alguns aficionats pel futbol és similar al sentiment d' una persona enamorada. Els circuits cerebrals que s'activen en els seguidors de futbol (en un gol o una bona jugada) són els mateixos que les que hi ha situacions d'amor romàntic, segons la investigació dels científics Catarina Duarte, Miguel Castelo-Brancho i Ricardo Cayolla. En aquest tipus de situacions, segons han explicat a EFE, s'activen regions similars del cervell des d'on s'allibera dopamina com a recompensa.

"Hem pogut comprovar que els sistemes neuronals que s'activen són molt similars als de l'amor romàntic", assegura Castelo-Branco. La majoria dels seguidors analitzats són del Porto i l'Académica de Coimbra, i tenien entre 21 i 60 anys. L'estudi també explica que "la passió tendeix a prevaler sobre els continguts més negatius", com podria ser la derrota, ja que "les experiències menys desitjades tendeixen a ser suprimides de la memòria emocional".

Durant els pròxims dos anys s'ampliarà la investigació. "Als aficionats els sotmetrem a dilemes com, per exemple, haver d' escollir entre anar sols al futbol o anar amb la parella a veure una pel·lícula al cinema", explica l'investigador.