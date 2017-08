Primer judici al Barça post-Neymar

El debut oficial d’Ernesto Valverde a la banqueta del Barça no és un partit qualsevol. És un clàssic contra el Reial Madrid al Camp Nou (22 h, TV3 i Telecinco). L’anada de la Supercopa d’Espanya. Un partit que arriba tot just dues setmanes després que blaugranes i merengues es veiessin les cares en un amistós als Estats Units. Aquell, encara amb Neymar, se’l va endur el Barça per 3 a 2. Aquest seran figues d’un altre paner. En paraules de l’entrenador: “Ara ens estem jugant un títol i les coses són més serioses”. I de raó no n’hi falta al Txingurri. Si ja s’ha de prestar atenció a un clàssic o a un títol en joc, aquí s’hi afegeix tot l’enrenou pel cas Neymar.

No són dies fàcils a Can Barça. Fa la sensació que l’entitat encara no ha digerit l’adeu de l’astre brasiler, per més que Valverde i el central Gerard Piqué, els portaveus del vestidor a la prèvia de la Supercopa, intentessin aparentar tranquil·litat. El club encara no ha trobat recanvi per a Neymar i els rivals demanen preus astronòmics pels fitxatges que pretén el club blaugrana. El primer partit a casa pot convertir-se, doncs, en un primer judici que condicioni les incorporacions d’aquest mercat de fitxatges. “Podrem fer un bon equip si ens deixen treballar”, deia a l’ARA un dels membres de la secretaria tècnica. Res millor que començar amb una bona imatge contra el Madrid per evitar que ningú es posi nerviós abans d’hora.

Valverde té clar que el partit dels Estats Units i el d’aquest vespre no tindran res a veure. “Ens podem fixar en alguna cosa, però no és una referència absoluta”, comentava el Txingurri. El tècnic, igual que el seu predecessor, no va voler donar pistes sobre l’onze inicial. L’única referència pot ser l’equip que va jugar d’inici al Gamper, amb Aleix Vidal al lateral dret, Rakitic i Iniesta d’interiors i Deulofeu jugant en la posició de Neymar.

540x306 Ernesto Valverde / TONI ALBIR / EFE Ernesto Valverde / TONI ALBIR / EFE

Al davant, un Reial Madrid que no podrà comptar amb Luca Modric, sancionat. “És una baixa sensible, però en el seu lloc pot jugar Kovacic o Isco. Així que tenen substituts”, analitzava, afegint que el Madrid no acusarà el desgast de la Supercopa d’Europa: el 2015, Valverde, tècnic de l’Athletic, va beneficiar-se que només van passar tres dies entre el partit europeu del Barça contra el Sevilla, a Geòrgia, i l’anada de la Supercopa espanyola. “Ara han tingut de dimarts a diumenge. No notaran el desgast físic”.

El nou entrenador del Barça no només vol un equip que venci. Vol un equip que convenci. I això passa per “enganxar” l’aficionat i fer-ho amb un model de joc que sigui familiar al Camp Nou. “El que importa és l’estil, més que l’esquema. I l’estil és el que hem de mantenir independentment que un dia juguem amb tres defenses, amb quatre o amb cinc”.

El Madrid, amb Cristiano

El rival, el Reial Madrid, arriba al Camp Nou amb la confiança d’haver guanyat la Supercopa d’Europa. Cristiano Ronaldo, a la banqueta en el duel contra el Manchester United, apunta a titular al Camp Nou. El dubte és si l’entrenador el farà jugar amb la BBC, si farà entrar Isco en el lloc de Bale o si fa lloc a tots dos a l’onze inicial. Zidane, que tampoc va voler donar pistes, només va rebaixar l’eufòria i va assegurar: “Si pensem que ens serà més fàcil sense Neymar, ens equivocarem”.