Mor durant un entrenament el jugador de futbol Cheick Tioté

El jugador internacional de la Costa d'Ivori Cheick Tioté, de 30 anys, ha mort aquest dilluns després de patir una aturada cardíaca durant un entrenament amb el seu equip, el Beijing Enterprises xinès. El seu últim club abans de marxar cap a la Superlliga xinesa al febrer, el Newcastle, ha comunicat la tragèdia i ha expressat el seu condol. També ho han fet altres clubs britànics, entitats i coneguts del futbolista.

Tot i que ha estat traslladat amb celeritat a l'hospital, no s'ha pogut fer res per salvar Tioté, que ha mort al centre hospitalari. El migcampista és recordat pel seu pas a la Premier, on va militar al Newcastle des de l'agost del 2010 fins al mes de febrer passat. També havia jugat, entre altres equips, a l' Anderlecht belga i el Twente holandès. Va ser 52 vegades internacional absolut per Costa d'Ivori, amb qui va alçar la Copa Àfrica l'any 2015.