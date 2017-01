Els Lakers viuen la pitjor derrota de la seva història

L'any 2010, no fa pas tant, els Lakers van guanyar l'anell de campions de la NBA. Era el tercer consecutiu. Aquesta matinada, set anys més tard, i ja sense Kobe Bryant, els californians han viscut la derrota més severa de tota la seva història. Els Lakers han perdut per 49 punts a Dallas, 122 a 73, en una de les nits amb pitjor anotació de tota la història de la franquícia. Al descans, de fet, l'equip en què juga José Manuel Calderón havia encistellat només 33 punts.

La manera com està pensada i dissenyada la NBA permet situacions com aquesta, que una franquícia dominant com els Lakers durant la primera dècada del nou mil·lenni –amb set anells–, tingui un dels pitjors registres de la competició, amb 16 triomfs i 32 derrotes, i sigui cuer de la divisió del Pacífic. De fet, els californians van perdre contra un equip, els Mavericks, que registra una victòria menys que ells aquesta temporada.

Només Lou Williams i Jordan Clarkson van arribar al doble dígit, amb 15 i 10 punts respectivament. El domini dels de Dallas l'expliquen els 17 rebots de més que van capturar, 49 en total, per 32 dels de Los Angeles; mentre que van repartir 27 assistències, i els californians, 11. L'ex del Barça Marcelinho Huertas hi va tenir un paper testimonial, amb 7 minuts sobre la pista.

Els Lakers són el segon equip amb més títols de la història de la NBA, amb 16, per darrere dels Boston Celtics.