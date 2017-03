Joan Laporta recorda Cruyff i carrega contra els que es fan passar per cruyffistes tot i haver-ne renegat sempre

L'expresident del Barça, Joan Laporta, va tenir una relació molt estreta amb Johan Cruyff. Era el conseller i l'amic, persona de referència del Barça que va defensar Laporta durant els seus 7 anys de mandat. Per això, fa un any, el 24 de març del 2016, quan Cruyff va marxar l'expresident va fer un article a l'ARA per recordar-lo. Un any més tard, en l'aniversari de l'adeu de l'holandès, Laporta ha tornat a recordar Cruyff a la seva pàgina web. Un article que ha utilitzat també per deixar clar que hi ha gent que s'aprofita del cruyffisme tot i haver-ne renegat sempre. Unes paraules que apunten a l'actual directiva blaugrana.

"La memòria del Johan no hauria de ser mai d'aquells que li van negar en vida les lloances que li fan, per interès, ara que no hi és No hauria de ser mai d'aquells que renten la seva mala consciència "comprant" part del llegat, per tal d'anorrear i minimitzar els seus mèrits i transcendència en la Història del Club. No hauria de ser mai d’aquells que li van treure la Medalla de President d’Honor. No hauria de ser mai d'aquells que, transcorregut un any des del seu traspàs, encara no han fet cap reconeixement a un futbolista genial, excel·lent entrenador, inspirador del millor Barça de la Història i millor persona".

Laporta lamenta que hi ha gent que fa "veure que són més "cruyfistes" que el mateix Cruyff", un fet que li fa "fins i tot certa gràcia, però no deixa de ser ridícul". "Malgrat tot, i encara que sigui a contracor, esperem que esmenin la plana d'una vegada per totes i facin a Johan Cruyff el reconeixement públic i permanent que mereix el personatge més important de la Història moderna del Barça", conclou l'escrit de Laporta.

El president Josep Maria Bartomeu també ha tingut un record per a Cruyff. Ho ha fet a través de les xarxes socials.