A l’espera d’una carambola gairebé impossible

O Reial Madrid o Barça. Cap a tres quarts de deu del vespre se sabrà qui és el nou campió de Lliga. Si es compleixen els pronòstics i e l títol viatja cap a la capital espanyola o si hi ha una carambola i el campionat es queda al Camp Nou. Tot dependrà, d’entrada, del partit que jugarà el Reial Madrid a Màlaga (20 h, Movistar Partidazo). Si els blancs aconsegueixen puntuar, guanyaran un trofeu que no ensumen des del 2012. I, pendent de tot plegat, hi haurà el Barça, que juga a casa contra l’Eibar (20 h, BeIN LaLiga). Al conjunt blaugrana només li val la victòria i esperar una ensopegada del seu màxim rival.

Els pronòstics, per tant, són clarament favorables al conjunt de Chamartín. Les cases d’apostes diuen que els blancs tenen més d’un 90% de possibilitats de ser campions i paguen una eventual derrota a Màlaga a 13 euros per euro apostat. Al Barça, mentrestant, li queda l’esperança que el rival es distregui i falli. “La manera d’afrontar el partit és centrar-se en el treball”, deia Luis Enrique. Per a l’entrenador blaugrana, que s’acomiada aquest diumenge del Camp Nou, el fet d’arribar a l’última jornada depenent d’un tercer demostra que l’equip no ha estat “al nivell”. De totes maneres, i amb certa resignació, reconeix que l’únic que es pot fer és mirar de guanyar l’Eibar i esperar bones notícies des d’Andalusia. “L’únic objectiu és ajudar l’equip per aconseguir els tres punts. I, després, si arriba la carambola ho celebrarem. Si no, felicitarem l’equip campió. Cal guanyar amb bon joc i fer que la gent s’ho passi bé”.

L’entrenador no podrà comptar amb els lesionats Jérémy Mathieu, Aleix Vidal, Rafinha Alcántara i Javier Mascherano, però recupera el central Gerard Piqué, que ja ha superat els problemes estomacals. També podrà ser a la gespa del Camp Nou Sergi Roberto, després de complir a Las Palmas el partit de sanció. Al davant, un Eibar que ja ho té tot fet a la Lliga però que no oblida el que va passar ara fa dues temporades, en què va baixar a Segona -després va mantenir la categoria als despatxos- perquè el Barça, que ja era campió, va permetre que el Deportivo puntués al Camp Nou en l’última jornada.

No perdre l’esperança

Guanyar una Lliga a l’últim partit no és una quimera. A la retina dels culers hi ha gravades l es Lligues de Tenerife, en què el Madrid, líder a l’última jornada de les temporades 1991/92 i 1992/93, va perdre de forma sorprenent a les Illes Canàries i va servir el títol en safata al conjunt blaugrana, que al seu torn no va perdonar en els partits al Camp Nou.

Encara que d’això ja fa 25 anys i aquell Madrid no tenia res a veure amb el d’aquesta temporada. L’equip que entrena Zidane s’ha caracteritzat per ser extremadament fiable, sobretot quan juga contra rivals teòricament inferiors. La seva última derrota en Lliga va ser contra el Barça, al Bernabéu (2-3). Des d’aleshores, els blancs, que seguien depenent d’ells mateixos per ser campions, no podien fallar més. I, a l’espera de l’últim partit, no han fallat i han guanyat els cinc partits que han disputat, l’últim dels quals, al camp del Celta, aquest dimecres (1-4).

“Nosaltres no canviarem res. La idea és la mateixa”, apuntava Zidane abans de viatjar cap a Màlaga. L’entrenador del Madrid assegura que no faran concessions. Encara que amb un punt ja en tinguin prou per ser campions, diu que sortiran “al màxim, al 100%, buscant la victòria”. El tècnic, que va posar en pràctica ara fa dos mesos una política de rotacions per garantir-se que els futbolistes arribaven en òptimes condicions a final de temporada, no farà concessions a Màlaga. Les úniques baixes són les dels lesionats Carvajal i Bale.

El Màlaga de Míchel

El gran dubte és saber què passarà a Màlaga i quina serà l’actitud del conjunt andalús. La prèvia no ha estat exempta de polèmica, començant per les declaracions del propietari, el xeic Al-Thani, en què va insultar Catalunya via Twitter i va dir que no volia que el Barça fos campió. Unes declaracions que li van suposar una multa de 3.500 euros per part del Comitè Antiviolència.

Però el nom propi, indiscutiblement, és a la banqueta. I és que l’entrenador del Màlaga és l’exjugador del Reial Madrid Míchel. Un fet que no ha passat per alt, sobretot al Camp Nou, i ha donat pas a tota mena d’especulacions. Luis Enrique deia que es refia de la “professionalitat” del tècnic i Zidane, que no volia parlar directament del seu col·lega, assegurava que el partit seria “difícil, fins i tot més difícil que el del Celta, perquè el Màlaga és un equip que amb l’arribada de Míchel està jugant molt bé i està aconseguint bons resultats”. Sense anar més lluny, acumula cinc partits sense perdre i al seu estadi ha sigut capaç de guanyar dos grans de la Lliga com el Barça o el Sevilla.

Al conjunt andalús hi juga un vell conegut del Barça, Sandro Rarmírez. El davanter va fitxar pel Màlaga aquest estiu amb la carta de llibertat i s’ha convertit en el màxim golejador de l’equip, amb 14 gols -un d’ells, precisament, contra els blaugranes-. De la seva punteria en pot dependre el títol de Lliga.

Barcelona espera la carambola. I Madrid no vol patir un tercer Tenerife. El campionat es decideix en una tarda de transistors.

Luis Enrique s’acomiada del Camp Nou

El partit d’aquest vespre al Camp Nou serà especial per a Luis Enrique. L’entrenador del Barça s’acomiada després de tres temporades a la banqueta del primer equip. Encara li quedarà un altre partit, l a final de la Copa del Rei contra l’Alabès, però no a l’estadi blaugrana. “No me’n vaig. L’any que ve seré a la graderia amb tots els culers. Vull donar les gràcies per com he sigut d’afortunat, com a jugador i com a entrenador. Tinc un sentiment de molta estima a Catalunya, la meva dona és catalana i també els meus tres fills. Només tinc paraules d’agraïment. He intentat tornar la confiança amb la meva feina i… sent al màxim de simpàtic”, deia l’asturià, fent broma, per acomiadar-se. Per part de l’entitat, s’ha preparat un tifo gegant per donar-li les gràcies, que es desplegarà abans del partit. A l’espera dels 90 minuts contra l’Eibar, Luis Enrique tancarà l’etapa de tres anys com a màxim responsable del primer equip. Al Camp Nou el seu balanç ha sigut de 86 partits, n’ha guanyat 73, n’ha empatat vuit i només n’ha perdut cinc. A nivell golejador, l’equip ha aconseguit 298 dianes a favor i de 57 en contra. A nivell de títols, la seva collita és sucosa, amb vuit trofeus: dues Lligues, dues Copes, una Champions, una Supercopa d’Espanya, una Supercopa d’Europa i un Mundial de Clubs. Un palmarès que es podria ampliar amb una tercera Lliga i una tercera Copa del Rei.